美國批中國阻賴清德出訪　作家：關門還罵攔路壞

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德原預計出訪邦交國史瓦帝尼，但因中國施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加3國，致使臨時取消飛航許可，經評估後暫緩行程。美國國務院22日對此表示關切，認為相關國家是在中國施壓下採取行動，並批評此舉。對此，作家漂浪島嶼23日表示，出訪史瓦帝尼，真實的期待，還是過境美國，現今美國關門在先，還跑出來批評非洲攔路，像是關門罵攔路，完全不懂台灣真實心意，其實美國能讓賴總統體面過境，史瓦帝尼去不成也沒關係。



作家漂浪島嶼表示，總統賴清德出訪史瓦帝尼，卻遭馬達加斯加等非洲三小國，以攔路方式，取消飛航通行許可，造成緊急暫緩出訪。事件發生之後，美國作出關切，批評非洲國家受到中國壓力，撤銷過境許可，無異將航空工具政治化。

漂浪島嶼表示，但是美國的批評，像是君心拒我心的不解真情，因為台灣的總統出訪，都是以前往邦交國為名，實際目的在過境美國，彰顯或測試美台關係。

漂浪島嶼指出，從李登輝開始，歷任總統都是尋求過境美國，展現外交實力，賴清德總統上任後，同樣依循過境外交模式，期待能夠達陣美國。

漂浪島嶼說，近年在晶片赴美、加強軍購，台美關係史無前例的好，過境就算無法到達華府，也能前往紐約，如果安排阿拉斯加或夏威夷等美國邊境，就太沒面子感到冷落。

漂浪島嶼認為，所以出訪史瓦帝尼，真實的期待，還是過境美國，但是在川習會談前夕，台灣的過境外交，美國也會深思熟慮，擔心在美伊戰爭之外，加深會談障礙。

漂浪島嶼說，所以直到公布行程，宣布直飛不過境，代表美國還是關了國門，或是過境地點太偏僻，讓台灣在川習會談前，無法展現過境外交的突圍成績。

漂浪島嶼直言，現今美國關門在先，還跑出非洲三國出來攔路，出訪行程坎坷，但是讓人倍感諷刺是，美國的批評，像是關門罵攔路，完全不懂台灣的真實心意。

漂浪島嶼表示，其實過境美國，重於前往史瓦帝尼，如今無法過境美國，只能直飛史瓦帝尼，其實已是外交挫折，現今又被中國施壓三國攔路，更是外交突襲，各黨各派舉國氣憤。

漂浪島嶼強調，其實美國能讓總統體面過境，史瓦帝尼去不成也沒關係，不要君心拒我心，關門還罵攔路壞。

▼中國施壓三島國，逼迫取消賴清德專機飛航許可。（圖／）（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）