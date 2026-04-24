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融入流行樂與舞蹈創意　花女全國中區儀隊競賽奪冠

▲▼吉安鄉長游淑貞赴花蓮女中為榮獲「全國高級中等學校儀隊競賽中區初賽」冠軍的儀隊師生張貼紅榜並致贈小禮物。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼吉安鄉長游淑貞赴花蓮女中為榮獲「全國高級中等學校儀隊競賽中區初賽」冠軍的儀隊師生張貼紅榜並致贈小禮物。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉長游淑貞22日親赴花蓮女中，親切的「鄉長阿姨」為榮獲「2026年第九屆全國高級中等學校儀隊競賽中區初賽」冠軍的花女儀隊師生張貼紅榜並致贈鼓勵小禮物，向這群在課業與訓練間努力平衡、展現高度自律與團隊精神的孩子們表達肯定之意。

花女儀隊從基礎動作到整體默契皆須反覆練習，在課餘時間持續精進，方能成就舞台上整齊劃一、充滿自信的演出。而花女儀隊延續學姊帶學妹的優良傳承，將紀律與榮譽化為行動，並在制式操演中融入流行音樂與舞蹈創意，展現青春與專業兼具的團隊風采，成為儀隊最大亮點。游淑貞鄉長在校園內與校長、指導教師及19位儀隊同學親切問候，並於張貼紅榜與小禮物後，合影留下榮耀一刻的美好。

▲▼吉安鄉長游淑貞赴花蓮女中為榮獲「全國高級中等學校儀隊競賽中區初賽」冠軍的儀隊師生張貼紅榜並致贈小禮物。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

游淑貞在致詞中溫柔向同學勉勵：「青春儀級棒、花女儀隊第一棒」，同學們在學業與藝能領域的雙軌卓越，也感謝老師們對孩子的無私付出與教誨，將這群優秀的孩子們訓練成一支強大奇兵。游鄉長表示，花蓮以花女儀隊為榮，期許大家帶著自信與笑容迎戰全國賽，在全國決賽再創高峰，為花蓮縣爭取最高榮耀。指導老師鄭尹貞與賴偉皓也分享，隊員們在放學後與假日自發性的投入高強度訓練，從動作到表情管理都精益求精；同學們則表示，雖然訓練過程辛苦，甚至會有瘀青與不適，但在教練與學姊的專業引導下，不僅培養了抗壓性、臨場反應與耐心，也收穫了無可取代的成長與自信。

▲▼吉安鄉長游淑貞赴花蓮女中為榮獲「全國高級中等學校儀隊競賽中區初賽」冠軍的儀隊師生張貼紅榜並致贈小禮物。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

面對孩子們的努力與付出，游淑貞深感心疼與驕傲，並承諾將持續為學生提供最堅實的支持。她以教育者的初心，勾勒花蓮教育的長遠藍圖，期盼在地培育更多優秀人才，讓孩子們在家鄉也能發光發熱。

最後，游淑貞溫暖叮嚀：「願每位寶貝在學習與成長的道路上，都能在自己的努力中收穫到豐碩的成果。」，未來也將持續規劃學生適性課程並舉辦更多元的展演舞台，讓每一份努力都被看見、每一段青春都能綻放光彩。
 

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