太扯！大甲媽扶轎男「張腿跨過多名信眾」　埤頭法主聯誼會道歉

記者唐詠絮／彰化報導

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香，昨天回鑾進入彰化埤頭鄉，卻傳出一起讓信眾與網友全都炸鍋的離譜事件。網路上流傳一段畫面，多名學生與信眾跪在地上，等著鑽轎腳求平安，沒想到一名身穿黃色上衣扶轎男子，不但沒有迴避，反而直接張開大腿，從下跪的信眾身上通過，畫面一曝光，立刻引爆輿論撻伐。

▲扶轎男子張開大腿讓信眾鑽胯下。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

「鑽轎腳」，是台灣民間信仰中非常重要的儀式。信徒在媽祖或神明遶境時，會跪在地上，讓神轎從身上越過，象徵消災解厄、祈求保佑，也代表對神明最謙卑、最真誠的敬意。沒想到竟有扶轎人員張腿跨過信眾的離譜事件，事件延燒一天，面對眾怒，今天「埤頭法主聯誼會」發出道歉聲明。

埤頭法主聯誼會在聲明中坦言，他們參與接駕活動已經20多年，本來一直以敬神與服務信眾為最高原則。但這次在鑽轎腳儀式進行時，現場人員完全沒有掌握好狀況，會長也沒有即時反應或迴避，才會張腿從信眾的身上通過，造成非常不恰當的畫面與觀感。

聲明中多次表達最深歉意，強調「責無旁貸，絕不推諉」。他們承認，這確實是嚴重疏忽，辜負了大家對他們的信任。未來接駕活動中，將不再安排該會人員進入內扶轎的區域，也會全面檢討動線與人員引導，確保鑽轎腳儀式能在合宜、受尊重的環境下進行。會用最嚴肅的態度改進，避免類似事件再發生，同時虛心接受各界的批評與指教。