柯文哲夜奔醫院看病歷惹議　民眾黨代表：醫師背景的職業本能

▲柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲遭爆深夜至醫院替黨部員工關心家屬，還要醫護說明病情，引起議論。新光醫院今（24日）發布聲明證實，考量家屬面對病況焦慮，在夜間醫療資源許可下，由值班醫師提供初步說明。對此，民眾黨新竹縣黨代表、議員候選人徐勝凌表示，這就是一位黨部同仁的母親在手術後出現狀況，在當下，如果有位自己信任、又懂醫學專業的人願意出面，其實是莫大的心理支柱。柯文哲醫師背景，看到病人有狀況，多問一句已經是根深蒂固的「職業本能」，背後更多的是對同仁的體恤與醫者的責任感。

今日有醫護人員在社群網站Threads發文爆料，有病患家屬是「前市長」的員工，「就把前市長請來電人？晚上10點要求要病解」？文中無奈表示，晚上只有值班醫師，白班主護早就下班，「虧前市長曾是醫療人員，而且這裡也不是台大，甚至要求夜班主護說明白天發生什麼事，到底憑什麼？真的是可憐值班醫師跟當班主護了」，該文所附影像可見柯文哲坐在護理站聽醫師解說病情，引起網友議論。

新光醫院則發布聲明證實，是考量家屬面對病況焦慮，在夜間醫療資源許可下，由值班醫師針對該病人醫療處置提供初步說明；後續也建議醫病雙方於日間醫療服務時段由主治醫師團隊進行病情說明。

對此，民眾黨新竹縣黨代表、議員候選人徐勝凌表示，看到關於柯文哲前主席深夜到醫院的新聞，社群上用「電人」來解讀，其實心裡感觸滿深的，想試著換個角度來看這件事。

徐勝凌表示，其實把情境拉回來，這就是一位黨部同仁的母親在手術後出現狀況，對家屬來說，那種看著數據跳動卻手足無措的焦急，是非常真實的。在那個當下，如果有一位自己信任、又懂醫學專業的人願意出面，幫忙了解現況，這對家屬來說，其實是莫大的心理支柱。

徐勝凌說，或許因為柯文哲醫師出身的背景，看到病人有狀況，多問一句、多確認細節，已經是根深蒂固的「職業本能」。他在忙完一天繁忙行程後，仍決定親自走那一趟，背後更多的是對同仁的體恤與那份醫者的責任感。

徐勝凌強調，當然，也非常理解醫療現場的節奏，第一線夜班醫護的辛苦與壓力絕對值得被重視。如果溝通過程中讓醫護感到不適，這部分確實有改善的空間。

徐勝凌認為，但在專業與人情之間，這件事或許不該只有一種解讀。當同仁家屬需要幫助時，有人願意在深夜特地前往關懷，這份心意是溫暖的。多一點包容與理解，或許就能在對立之外，看見更多人性良善的一面。