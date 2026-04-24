台南市特教教材競賽頒獎　35件作品脫穎而出展創意

▲台南市第九屆特殊教育教材教具競賽頒獎典禮於協進國小舉行，35件作品獲獎。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市第九屆「研發特殊教育教材教具競賽」23日在協進國小舉行頒獎典禮，本屆共吸引53件作品參賽，最終選出特優5件、優等9件、甲等11件及佳作10件，共計35件優秀作品獲獎，展現特教教師結合教學理念與創新設計的豐碩成果。

市長黃偉哲表示，特殊教育正朝向適性化與個別化發展，透過創新教材與教具設計，並結合AI科技與數位工具，已成為教育現場的重要趨勢。市府將持續強化教師專業能力，落實差異化教學與融合教育理念，打造更友善且完善的學習環境，讓每位學生都能獲得適切支持。

教育局長鄭新輝指出，本屆競賽聚焦特教現場多元需求，鼓勵教師發展兼具創意與實用性的教材與教案，今年並調整競賽制度，區分「身心障礙類」與「資賦優異類」，並依學前、國小及中學階段分類評選，讓各類成果更能精準呈現與交流。特優作品未來將接受專家指導，並擇優代表台南參加教育部競賽。

在得獎作品中，內容多元且貼近教學現場。身心障礙類學前組特優由歸仁國小教師鄭立文、林翊荃以《烤肉趣》獲得，透過情境式桌遊設計，提升學生聽指令與短期記憶能力；國小組特優則由裕文國小教師林宛儀以《情緒紅綠燈》獲獎，結合SDGs理念，引導學生學習情緒辨識與調節。

國中及高中組方面，麻豆國中教師黃美慧以《十二時辰作息時間盤》奪得特優，將傳統時辰轉化為生活化教具，幫助學生理解時間與日常作息的連結，提升學習參與感。

資優教育類同樣表現亮眼，蓮潭國中小教師戴君雅以《木目人言》引導學生從桌遊設計培養創造力與邏輯思維；建興國中教師楊孟勳則以《超越對錯的對話實驗室》結合社會情緒學習（SEL）與修復式正義概念，培養學生同理心與溝通能力。



教育局補充，本屆參賽作品涵蓋學前至高中各教育階段，內容兼具理論深度與實務應用，歷屆成果已彙整於網站供教師參考運用，持續促進特教教學專業交流與創新發展。