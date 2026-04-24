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勞動節變全家放假！他嘆少了「1天真自由」　家長吵翻：飯店也變貴

▲ 親子,兒童,嬰兒,遊樂園,遊樂設施,娃娃車,家長小孩互動,餵奶,換尿布（圖／記者姜國輝攝）

▲原PO抱怨，51勞工節變成親子日。（示意圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／劉維榛報導

下周就是51三天連假！一名家長抱怨，過去5月1日只有勞工放假，小孩照常上課，家長能趁機聚餐、旅遊或好好休息；但今年起勞動節全國放假，學生、老師也跟著休，讓他直呼跟週末沒兩樣。貼文引發兩派論戰，「可以用平常自己的特休放假啊」、「現在飯店連5/1都變假日價格了」。

一名網友在Threads無奈表示，去年5月1日還是勞工專屬假期，孩子照常上課，家長若剛好有放假，就能難得安排自己的時間，像是找老朋友吃飯、出門走走，或單純好好休息一天。

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不過今年起，勞動節正式成為全國國定假日，不再只有勞工放假，學生、老師與公務員等對象也一併休假。原PO感嘆，對很多爸媽來說，這樣一來反而失去「真正能休息」的空檔，因為小孩在家，行程自然得圍繞家庭安排，「對我來說，5/1就跟平常週末一樣！」

以前5/1能偷閒！網吵翻：飯店也變貴了

底下網友熱議，「真的！我以前5/1可以獲得真正放鬆，現在什麼都沒了」、「我還是覺得5/1勞工放，9/28老師們放」、「以前51我都看到很多夫妻出來約會逛街吃飯，現在只能全家一起同樂了」、「以前飯店不是假日價，現在連5/1都變假日價格了，連前一天也是」、「有的餐廳勞動節是平日價，現在連這小確幸也沒了」。

老師也該休！另一派反駁：家長平日可用特休來休息

不過也有網友認為，「去年之前，5/1都被要求去學校看小孩表演母親節活動，今年終於可以放假睡飽飽，起床再帶小孩出門」、「學校放假很好啊，不然我帶小孩出去玩還要請假」、「可以用平常自己的特休放假啊」、「我是安親班老師，我就是勞工，今年開始，我終於不用顧別人的孩子，可以好好陪自己的孩子了」。

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