花蓮苦茶油大成功！全國品評奪8席大奬　囊括5成以上最殊榮

▲特優獎全台6席，花蓮阿步農園、卓溪鄉特用作物產銷班第10班及天水生態農場，即占3席，比例達50%。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「115年度國產茶油品評遴選」結果揭曉，花蓮產區在全台35家入選第二階段品評品牌中脫穎而出，一舉拿下8項獎項，整體囊括全台近四成獎項、表現亮眼。其中象徵最高品質肯定的特優獎全台6席，花蓮即占3席、比例達50%；優等獎全台13席，花蓮獲得5席，顯示花蓮苦茶油品質與品牌實力已躍居全國指標。

花蓮縣長徐榛蔚表示，這項成績並非偶然，而是長期投入產區升級、品質管理與品牌發展的具體展現。近年透過輔導農民精進栽培管理、強化採後處理與品質檢測，並結合包裝設計與市場溝通，逐步提升花蓮茶油整體價值，使產品從原料走向具備風味與故事的精品油品。

▲優等獎全台13席，花蓮獲得5席。

花蓮具備良好的自然條件，中央山脈山風、花東縱谷明顯的日夜溫差、潔淨水源與充足日照，讓油茶樹得以穩定生長，孕育出品質扎實、風味細緻的茶油。從卓溪山區、瑞穗台地，到光復、玉里及富里等地，不同環境條件也形塑出各具特色的風味層次，呈現花蓮茶油的多元樣貌。

花蓮油茶栽培面積達268公頃，居全台第一，也是全國率先建立油茶籽評鑑制度的縣市，今年將邁入第5屆評鑑。花蓮油茶產業從早期零星栽培，逐步發展為涵蓋採收、榨油與品牌推廣的完整產業鏈，成果來自農友多年投入、土地永續經營與技術累積。農業處長陳淑雯說明，透過制度化品質評鑑與產業分級，已逐步建立市場信任基礎，未來將持續推動加工升級、品質驗證、品牌行銷與通路發展，提升「花蓮苦茶油」市場辨識度，強化產業整體競爭力。

▲花蓮縣政府透過制度化品質評鑑與產業分級，已為花蓮苦茶油逐步建立市場信任基礎。

苦茶油生產過程繁複，從栽培、修枝、採果到乾燥與榨油，每一環節皆仰賴農民的經驗與細心判斷。花蓮農民以穩定且細緻的管理方式，持續提升原料品質，也讓整體產品表現獲得肯定。縣府也特別感謝長期投入油茶產業的農友們，並感謝各級農會在產業輔導與行銷推廣上的協力，以及地方公所在基層推動與資源整合上的支持，共同促成花蓮苦茶油產業穩健發展。

▲▼花蓮縣政府為全國率先建立油茶籽評鑑制度的縣市，今年將邁入第5屆評鑑。

本次榮獲「特優獎」的花蓮代表，包括瑞穗產區阿步農園、卓溪產區卓溪鄉特用作物產銷班第10班，以及光復產區天水生態農場，分別展現有機永續管理、山林環境優勢與契作整合的成果。此外，花蓮另有5席榮獲「優選獎」，包括山上那良、田效文、石多田苦茶油及朵栗栗農坊等品牌，顯示花蓮各產區在品質穩定度與風味表現上的整體提升。

徐榛蔚指出，農產品在市場上，不僅是商品本身，更是認識產地與文化的重要媒介。透過苦茶油這項產品，讓消費者得以進一步理解花蓮的自然環境與農業發展，也看見地方長期投入所累積的成果。

花蓮縣府表示，將持續與各級農會及農民攜手合作，穩定產區基礎、精進品質管理，並結合永續發展理念，推動花蓮農業朝向高品質與高價值方向穩健發展，讓花蓮苦茶油在市場上持續累積信任與口碑。同時也期盼，當消費者打開一瓶花蓮苦茶油時，不只是感受到香氣，更能感受到來自這片土地的純淨風土、農人長時間的投入，以及花蓮農業一步一步累積而來的溫度與價值。