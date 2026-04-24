家暴男海扁女友、菜刀恐嚇不准走　派出所掙脫手銬逃3.4KM被逮

▲南投男子爆打同居女友，拿菜刀恐嚇要求女友不要離開。（示意圖，非本案當事人／123RF）



記者黃資真／南投報導

南投一名陳姓男子因故與同居女友發生口角衝突，徒手爆打對方一頓，見女友打算離去，又衝到廚房拿菜刀要求女友不要離開，被趕到現場的警方逮捕返所後，竟趁隙解開手銬逃跑，近1個小時後才被抓到，南投地院依恐嚇危害安全罪、脫逃罪合併執行4月有期徒刑，得易科罰金。

本案發生在2025年11月13日上午7時許，陳男在家裡與女友發生口角衝突，先徒手狂揍對方，再到廚房拿菜刀，要求女友不要走，使女友受有頭部、頸部、胸部、背部、四肢均挫傷等傷害。

上午8時54分，警方獲報趕到現場將陳男當場逮捕，帶回埔里派出所用手銬銬著進行筆錄，同日下午2時33分，陳男竟趁警方不注意，趁機掙脫手銬從派出所後門逃逸，員警驚覺人莫名消失，立刻四處尋人，最終在下午3時23分，距離派出所約3.4公里的地點找到人，再度逮捕返所。

南投地院法官考量，陳男犯後均能坦承犯行，態度尚可，恐嚇犯行雖迄今未與女友成立和解，但女友具狀表示不再追究，參以辰男過去曾違反家庭暴力防治法、違背安全駕駛等犯罪前科，患有情緒障礙症並領有中度身心障礙證明等等，依恐嚇危害安全罪判處3月、脫逃罪判處3月，合併執行4月有期徒刑，得易科罰金；傷害罪部分因女友也具狀撤回告訴，替男友求情，故諭知不受理判決。

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