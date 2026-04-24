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高鐵退票機制成「洗錢新招」！跨站退現金躲追查　5詐團成員遭起訴

▲▼詐團利用高鐵退票機制進行洗錢，換取新台幣26萬元。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲詐團利用高鐵退票機制進行洗錢，換取新台幣26萬元。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、莊智勝／雲林報導

雲林地檢署檢方日前接獲台灣高鐵公司發現異常退票情形，主動提出告發，並指揮刑事警察局偵查第六大隊、彰化縣員林分局組成專案小組，深入追查後發現由林男(23歲)、賴男(19歲)、林男(19歲)、林男(19歲)及林男(21歲)等5人組成的詐騙集團竟利用高鐵退票機制洗錢，企圖隱匿犯罪所得來源，檢方偵結後將5人提起公訴，並建請法院從重量處2年以上徒刑，以資儆懲。

雲林檢方調查，該犯罪集團自114年6月21日起，透過社群媒體如臉書、IG等平台散播不實中獎通知、網購實名認證、及兌換人民幣等訊息，誘使8名被害人陷於錯誤，依詐團指示以「台灣PAY」進行付款。詐團得手後，將款項以其中2名成員名義訂購高鐵長城商務艙車票，隨後成員再兵分多路，分別前往雲林、苗栗、板橋、桃園、台中等高鐵站，以臨櫃方式辦理退票以換取現金，總計換取新台幣26萬元，藉由多點分散之方式製造金流斷點，企圖掩飾、隱匿犯罪所得來源。

檢方指出，此種結合大眾運輸系統與支付工具之洗錢模式手法相當新穎，且透過跨縣市流動操作，大幅增加檢警追查難度。檢方調查，該集團犯罪初期即鎖定透過退票機制方式進行洗錢，原本考慮購買機票，惟事後考量機場據點較少，且安檢、身份查驗規格嚴密，若頻繁退票恐遭國境管理機關察覺，遂將目標轉往據點密集、出入人流龐大的高鐵車站，顯見其具相當規避查緝之犯罪設計與組織性。

▲▼詐團利用高鐵退票機制進行洗錢，換取新台幣26萬元。（圖／記者游瓊華翻攝）

檢方表示，本案5名詐團成員涉嫌違反組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項一般洗錢罪嫌；審酌5人正值青年，具謀生能力，卻不思正途，分工合作從事詐欺及洗錢行為，助長詐騙犯罪蔓延，嚴重破壞社會信賴及金融交易秩序，已建請法院就其各次犯行均從重量刑，建議判處有期徒刑2年以上，以資儆懲。

檢方呼籲，任何利用民生支付工具及公共運輸機制所從事之組織化、系統化犯罪，將秉持「從速、從嚴」原則積極偵辦，絕不寬貸。同時呼籲民眾，於網路進行交易或領獎時，務必提高警覺，切勿依他人指示操作支付工具或進行不明款項匯出，以免淪為詐騙被害人，甚至成為洗錢鏈條之一環，共同守護社會金融秩序與公共安全。

▲▼詐團利用高鐵退票機制進行洗錢，換取新台幣26萬元。（圖／記者游瓊華翻攝）

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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