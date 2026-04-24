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殺馬國女大生竟逃死　洪孟楷籲藍營2028候選人：拒絕廢死

▲▼立委洪孟楷發言。（圖／記者李毓康攝）

▲立委洪孟楷。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

馬來西亞籍鍾姓女大生2020年底遭性侵後被殘忍殺害，兇嫌梁育誌遭捕後，一二審、更一審均遭判處死刑，但今年初的更二審改判他無期徒刑；全案再上訴最高法院，最高法院23日駁回上訴，全案定讞，梁育誌確定逃過死刑。對此，國民黨立委洪孟楷表示，「這不只是個案，而是制度失衡的警訊」，長期下來，等同於在制度上走向實質廢死。呼籲2028藍營總統候選人要「追求公平正義，拒絕實質廢死」展現與現在執政黨截然不同的立場，讓台灣人民做出選擇與判斷。

「姦殺卻逃死，台灣正走在實質廢死的道路上。我嚴正拒絕這樣的路線！」，洪孟楷表示，馬國女大生兇殺案，歷經一審、二審、更一審皆判死刑，最終卻改判無期徒刑定讞。當事實與罪責早已明確，卻出現如此巨大的判決落差，「罪責與代價是否對等」其實回不去了，受害者無法回來，但加害者卻得以免於極刑，這樣的結果，社會如何接受？家屬如何接受？善良人民如何接受？

「這不只是個案，而是制度失衡的警訊」。洪孟楷表示，當結合性侵與殺害的重大暴力犯罪，仍可能逃離死刑制裁，台灣對國際釋放的訊號，就是「在台灣，再重的罪，也未必會被判死或執行死刑」。長期下來，等同於在制度上走向實質廢死。

洪孟楷說，更諷刺的是，高達八成五以上民意是反對廢死，實質廢死，就是司法失信於民；現在問題已不只是法律條文，而是少數人能夠左右司法，失去對於「正義底線」的界定。當底線模糊，社會的不安只會擴大。不被信任的司法，才是目前我國最大的危機。

洪孟楷說，他無法接受如此重大罪行卻逃避死刑，更無法接受台灣一步步走向實質廢死。面對2028，他懇求藍營總統候選人首要政見之一，就是「追求公平正義，拒絕實質廢死！」展現與現在執政黨截然不同的立場，讓台灣人民做出選擇與判斷。

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