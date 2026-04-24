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社會 社會焦點 保障人權

大力卜捐2千雙協助馨生人起步！法務部長見證：重新啟程的象徵

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲「馨生起步．鞋力同行」大力卜捐贈千雙品牌運動鞋，攜手犯保協會陪伴馨生人走更遠的路 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

從拖鞋到運動鞋，一雙鞋改變了馨生人的人生！法務部犯保協會今（24）日舉辦「馨生起步，鞋力同行」捐贈記者會，大力卜公司再贈1800雙鞋，為被害人踏出重生之路提供支持。鄭銘謙部長感謝表示：「每一雙鞋都是一份實質幫助，也是重新啟程的象徵，陪伴馨生人走過艱難，穩健踏出未來每一步。」

「以前穿拖鞋，站一整天腳底板會很痛。」來自南投白嘉華在捐贈記者會上分享，「穿上這雙鞋之後，腳下很軟，站一整天還是覺得壓力減輕很多。」他眼神堅定地說：「穿上這雙好鞋，未來不管路再崎嶇，我們都可以走好、走穩。」

白嘉華是一位馨生人、犯罪被害人。在遭逢重大變故後，他沒有被擊倒，反而用雙手重新開始。他揉麵、製作蛋黃酥，再到市集擺攤販售自己的品牌「御酥房」，一步步重拾自立的信心；同樣是馨生人的羅秀美，則為重傷的丈夫抽痰、按摩、悉心照顧，用堅定的步伐撐起整個家。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲大力卜再捐1800雙鞋，法務部長銘謙感性說串聯更生人至被害人，用愛心鋪展重生之路 。（圖／記者黃宥寧攝）

更生保護會台中分會主任委員廖學從代表企業捐贈，他在現場宣布加碼。「我昨天晚上一直在想，我可以再追加兩百雙給小孩子。」廖學從說，「我現在剛好湊成兩千雙，因為小孩子從國小一年級到六年級」這份臨時的加碼，是一個人在聽到被害人故事後，發自內心的同理與行動。

大力卜為何連續投入公益，去年11月，他們響應台灣更生保護會「一雙鞋、走正路」計畫，協助弱勢更生人復歸社會。此次再度投入公益，將關懷延伸至犯罪被害人及其家屬，串聯「更生人」至「被害人」兩端，展現對不同生命處境的同理與尊重。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲犯保南投分會林淑芬主任（左）暖心陪白嘉華一起分享心路歷程 。（圖／記者黃宥寧攝）

法務部長鄭銘謙致詞表示：「犯罪被害人保護工作需要長期投入與細緻關懷，除制度面持續精進外，更仰賴民間力量共同參與。此次捐贈活動，不僅象徵物資上的支持，更代表社會對馨生人重新出發的祝福與陪伴。」他強調，「每一雙鞋，都是一份實質的幫助，也是一段重新啟程的象徵，陪伴馨生人走過艱難，穩健踏出未來的每一步。」

這1800雙鞋將根據實際需求精準分配給重傷被害人及其家庭照顧者、初入或重返職場之被害人及家屬、需長途通勤上下學之馨生學子，以及經濟困難的馨生家庭。法務部表示，犯罪被害人保護不僅是制度推動，更是社會價值的實踐，未來將持續結合民間力量，強化支持網絡，陪伴馨生人穩健前行。

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲重傷馨生人白嘉華所創立之「御酥房」糕餅 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

在這個社會中，沒有人應該被遺忘，白嘉華說的那句話道出了這1800雙鞋的真正意義：「穿上這雙好鞋，未來不管路再崎嶇，我們都可以走好、走穩。」這是大力卜與法務部的共同承諾，象徵著政府、企業與民間組織的協力，為被害人的重生之路提供實質支持。

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