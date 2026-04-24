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停火恐破局！美軍密擬「3大方案」開打荷莫茲海峽　軍事領袖成目標

▲▼一艘油輪停在荷莫茲海峽。（圖／達志影像／美聯社）

▲一艘油輪停在荷莫茲海峽。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國與伊朗停火局勢未明，多名知情人士透露，美軍已新擬定備援作戰計畫，一旦停火或談判破局，將以荷莫茲海峽為核心展開軍事行動，鎖定周邊伊朗軍力與小型快艇等不對稱戰力，同時評估擴大打擊軍民兩用設施與軍方高層。外界指出，情勢升溫恐衝擊全球經濟與美國通膨控制。

根據美媒《CNN》，儘管美、伊雙方已於4月7日宣布暫時停火，但最新情勢顯示，若荷莫茲海峽遭封鎖，將對全球能源與貿易造成重大衝擊，也可能影響美國總統川普抑制國內通膨的政策目標。

知情人士透露，目前美軍新一波規劃，將從過去較遠離海峽的伊朗本土目標，轉向荷莫茲海峽、南阿拉伯灣與阿曼灣周邊，強化「動態打擊」密度，以壓制伊朗在關鍵水道的軍事活動能力。

儘管先前已有一波超過1個月的轟炸行動，但主要集中於較內陸的軍事目標。消息指出，新計畫將更直接針對戰略水域周邊，以提升對海上封鎖能力的壓制效果。

然而，伊朗方面仍保有一定軍事韌性，包括海岸防禦飛彈系統大致完整，以及大量小型攻擊快艇與布雷能力，使得重啟荷莫茲海峽通航難度升高。有航運業者直言，單靠局部軍事打擊並不足以迅速恢復正常通行。

一名熟悉軍事規劃人士表示，「除非能確認伊朗軍力已被完全摧毀，或美方可自行有效控制風險，否則是否強行護航通過海峽，仍取決於川普承擔風險的意願。」

此外，美方也評估進一步打擊軍民兩用基礎設施，包括能源相關設施，以迫使德黑蘭重返談判桌。不過部分美國官員警告，此類行動恐造成衝突明顯升級。

在更進一步選項中，軍事規劃人員亦研議針對伊朗軍方高層與「阻撓談判者」進行打擊，包括伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官瓦希迪（Ahmad Vahidi）恐淪為美軍打擊對象。

同時，美軍也可能持續鎖定伊朗飛彈、發射架及生產設施。評估顯示，伊朗約半數飛彈發射器與大量無人機在前一輪攻擊中仍然存活，部分甚至已轉移部署。

儘管川普對再度開戰態度謹慎，傾向透過外交解決，但消息人士坦言，停火並非無限期安排，一旦下達命令，美軍將可立即恢復攻勢。

軍事部署方面，美方官員指出，目前中東海域部署約19艘軍艦、包含2艘航空母艦，另有7艘軍艦位於印度洋。自4月13日起，美軍已攔截至少33艘船隻，並多次執行登船臨檢行動，其中近期更查扣疑似運載伊朗石油的制裁船舶，加強對海上航運的壓制力道。

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