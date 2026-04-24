「約定轉帳」藏陷阱　東港警即時攔阻低利貸款詐騙

▲東港警方會同行員阻止張女被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

45歲張姓女子透過社群平台申辦低利貸款，依指示欲設定約定轉帳帳戶，所幸銀行行員機警察覺異狀通報東港警方，員警到場即時說明詐騙手法，成功阻止女子進一步操作，避免帳戶遭利用及財產損失。

東港警分局東港派出所警員蘇子煌、林嘉誠日前接獲新光銀行通報，指有民眾臨櫃申辦約定帳戶轉帳，行員關懷過程中察覺異狀，疑似涉及詐騙，立即通知警方到場協助查證與攔阻。

經了解，張姓女子透過抖音社群平台認識不明網友，對方以低利貸款為誘因，要求其設定特定帳號為約定轉帳帳戶，聲稱供日後還款使用。警方查詢發現該帳號曾遭通報為警示帳戶，立即向張女說明此類手法為常見假貸款詐騙，恐導致帳戶遭冒用成為人頭帳戶，甚至造成財產損失。在警方與銀行人員耐心解說下，張女驚覺受騙風險，當場打消設定約定帳戶轉帳的念頭，成功避免落入詐騙陷阱。

東港警分局提醒，詐騙集團常透過社群平台建立信任，再以低利貸款為誘餌，誘導民眾提供個資或進行帳戶設定。民眾如有資金需求，應循正規金融管道辦理，切勿輕信來路不明資訊；若遇可疑情況，可撥打110或165反詐騙專線查證，守住財產安全。