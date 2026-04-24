台南市幼童軍夏令營登場　310名學童展開兩天一夜探索之旅

▲台南市幼童軍、幼女童軍夏令營登場，310名學童展開兩天一夜探索學習。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市於4月23日至24日舉辦「2026年度幼童軍、幼女童軍夏令營」，共有14個校團參與，計278名學生與32位國小服務員共310人齊聚，展開為期兩天一夜的戶外探索學習之旅。透過多元課程與團隊活動，培養學童合作精神與生活自理能力，深化品格教育與實踐學習。

市長黃偉哲表示，童軍教育最動人的時刻，往往是在營火閃爍之中，孩子們彼此扶持、共同完成挑戰。市府將持續扮演支持與守護的角色，讓孩子在實踐中學習、在挑戰中成長，將尊重自然與熱愛土地的情感，轉化為人生中重要的養分，也期盼每位參與的學童都能留下難忘回憶。

教育局長鄭新輝指出，童軍教育融合戶外教育、生活教育與素養導向學習，是推動全人教育的重要一環。本次夏令營以「陸、海、空」為主軸，規劃文學走讀、建築美學體驗、濕地生態探索與航空科技參訪等課程，透過觀察、體驗與團隊合作，引導學生培養問題解決能力與環境關懷意識。

活動由臺南市童軍會理事長楊智雄於後甲國中主持始業儀式，勉勵學生秉持童軍精神勇於嘗試、互助合作，在活動中建立紀律與責任感，同時珍惜跨校交流學習的機會。他也感謝各校服務員長期投入童軍教育，成為陪伴學生成長的重要力量。

教育局補充，本次夏令營內容豐富，包括彰化文學步道走讀、台中綠美圖建築參訪、高美濕地生態探索及漢翔小飛官體驗等，並安排營火晚會與團隊合作活動，落實「做中學、學中做」的教育精神，讓孩子在真實情境中學習生活技能。

教育局強調，未來將持續整合學校與童軍會資源，鼓勵各校成立與發展童軍團隊，讓童軍教育在校園穩定深耕，培育兼具品格力、行動力與服務精神的新世代公民。