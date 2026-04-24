一圖看「高德地圖」紅什麼！政府喊封殺　下載量反衝冠

▲高德地圖在台爆紅。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

記者曾筠淇／綜合報導

中國導航APP高德地圖近期在台灣爆紅，其「紅綠燈倒數計時」與「3D街景」等功能，吸引不少用戶下載使用。不過，正因APP上倒數計時的秒數和實際情況幾乎零誤差，也引發外界對資安、國安風險的關注。本文整理出各方說法，帶讀者了解高德地圖的特色及爭議。

高德地圖跟Google地圖差在哪？

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高德地圖由中國高德軟件公司開發，並於2014年被阿里巴巴集團全資收購。高德地圖街景可採3D呈現，且有紅燈秒數倒數功能，還結合天氣等資訊提供，另外，高德更導入AI「空間智慧」技術，先後推出AI原生應用「小高老師」、可規劃行程的「時空地圖」和具身智能ABot體系。

高德地圖雖是阿里巴巴這間民營企業的全資投入，但卻是在官方高度認可下飛速發展，尤其是作為北斗星鏈導航系統最大的民用平台，高德每日調用北斗衛星定位量已突破9000億次。

▲高德地圖特色。（AI協作圖／記者曾筠淇製作，經編輯審核）

高德地圖為何引爆爭議？

中國高德地圖App日前在台上線，不過，「高德地圖」的紅燈秒數倒數幾乎和現實情況零誤差，加上中國對地圖測繪屬於高度管制產業，相關數據涉及交通、地理甚至軍事等敏感資訊，因此外界憂心其資料流向與使用風險。

交通部指出，此案真正的安全隱憂在於使用「境外開發」軟體可能導致的個人隱私洩露或資安風險。請國人優先選擇受我國法規規範的導航服務，以保障個人資訊安全。

為何有可能禁用高德地圖？

根據中國的國家情報法、網路安全法等規定，政府有權力存取企業的相關資料，民眾也有義務要配合政府相關情報搜集工作，所以資安署長蔡福隆指出，這些資料可能都會被中國大陸政府所搜集跟利用。另外，根據去年12月1日通過的資通安全管理法，高德地圖本來就是危害國家安全的產品，政府機關目前都不能使用這樣的產品。

高德地圖都是誰在用？

資安署長蔡福隆指出，高德地圖目前主要使用還是兩岸往返的台商，或是去大陸旅遊的一些民眾。至於台灣地區用的人不多，也提醒民眾，因為這涉及到很多敏感個人定位或數位軌跡外洩，特別呼籲民眾不要在台灣使用高德地圖。

高德地圖爆紅，下載量衝第一

網紅Cheap昨天在臉書發文驚呼，這是「歷史性的一刻」，原本數發部部長是想出面提醒大眾注意國安問題，結果反而引發全台網友好奇，導致高德地圖在iOS與Android的下載榜單中，衝到第一名。就有網友直呼，「不就跟上次小紅書一樣，不用不知道，一用發現是個寶」、「老實說我本來不知道這個東西，但看到新聞也想下載」、「剛下載，不錯欸」。

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▲高德地圖各方說法。（AI協作圖／記者曾筠淇製作，經編輯審核）

網友正反聲浪

針對高德地圖引爆的爭議，有網友認為，「其實在大陸待過都知道，高德真的比Google Maps好用很多」、「去大陸旅遊都用高德，真的很好用啊」、「說真的，高德地圖還真好用」。

也有網友則表示，「再怎麼傻也知道中共的東西都有問題，可惜還是一堆人愛用」、「一堆人在洗要用高德地圖，這麼明顯要蒐集台灣資訊，真的很莫名其妙」、「趕快禁止，免得跟抖音一樣」。

數發部：建議民眾降低使用頻率

數位發展部長林宜敬22日表示，高德地圖所使用的台灣地圖資訊，並非直接在台蒐集，而是向荷蘭業者購買；至於紅綠燈倒數功能，並未連接交通部或地方政府資料庫，而是透過使用者停等紅燈時的數據推算而來，目前主要使用者為往返兩岸的民眾，整體使用規模有限。

林宜敬表示，依中國相關法規，當地企業與個人有義務配合政府情報需求，意味著使用者資料可能被調取。高德地圖涉及敏感定位與行動軌跡資料，恐回傳至中國伺服器，已被認定為危害國家資通安全產品，目前政府機關已全面禁止使用，建議民眾降低使用頻率，以防個資外洩風險擴大。

▲不少人都有使用高德地圖。（圖／記者周亭瑋攝）

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資安署：圖資是從荷蘭廠商取得

資安署23日說明，高德地圖的圖資是跟荷蘭廠商合作取得，並非自己搜集到；紅綠燈秒數部分，則是透過使用者在路口的停、啟動相關資料推算秒數。資安署預計將進行資安檢測，5月中旬召開記者會說明。資安署提醒，使用高德地圖的資料可能會被中國大陸政府搜集，呼籲民眾不要在台灣使用高德地圖。

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內政部：若有影響會加以禁絕

內政部長劉世芳23日表示，內政部會做風險評估，如果認為對台灣國安問題產生重大影響，「當然我們會加以禁絕」，不只員警，公務機關裡面應該都不要使用，內政部會把這方面訊息轉達給數發部或NCC來做最後確認。

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▲高德地圖在台灣爆紅。（圖／CFP）

交通部：秒數是透過大數據推估而來

交通部23日表示，政府從未提供相關資料給該軟體，交通部「運輸資料流通服務平台（TDX）」建置目的是為了推廣智慧交通，但平台完全沒有紅綠燈即時秒數的資料，也沒有提供任何介面（API）給業者介接號誌資訊。

交通部說明，所有號誌訊號都走政府專用網路（GSN VPN），並設有防火牆嚴密防護，非授權單位根本無法讀取。針對高德地圖上出現的紅綠燈秒數，交通部表示，該部分其實是透過「大數據推估」而來。該軟體是利用大量用戶導航時回傳的 GPS 定位、車速變化與停等時間，計算出路口的號誌規律，並非由我國政府機關主動提供。

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國防部：依循數發部立場

國防部長顧立雄23日表示，數發部已經禁止，國防部會依循這樣的立場，禁止下載使用。不要說高德地圖，中共衛星每天都在經過，所以固定戰力位置，一旦有戰爭發生，都不會是安全所在。

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▲「高德地圖」紅綠燈倒數近0誤差。（圖／記者許力方攝）

民進黨：中國的APP惡名昭彰

民進黨團書記長范雲表示，中國的APP惡名昭彰。因為在中國，所有中國製的APP、企業都必須要依照其法規，提供使用者的所有個資跟大數據，「所以它絕對會是對資安、甚至國安有非常大的傷害」，民進黨團也會監督，不管是數發部、陸委會，還有國安相關單位，一定要確保嚴守人民的資安和國家的國安。

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陸委會：是否禁用越早決定越好

陸委會副主委兼發言人梁文傑23日表示，技術層面由數發部進行研析，政策部分則由相關部會共同討論決定，待報告出爐後，政府將「立刻做出決定」，並強調此類涉及資安的議題「越早決定越好」。

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