李四川感嘆選戰像在一打二　蘇巧慧：蘇院長已經退休了

▲民進黨新北市長參選人蘇巧慧。（圖／蘇巧慧辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

新北選戰熱戰正酣，國民黨參選人李四川日前坦言，自己像是一對二，一個人對上蘇貞昌跟蘇巧慧。對此，蘇巧慧今（24日）受訪時回應，蘇貞昌院長其實已經退休了，相信在這次的選戰中，候選人就是她自己，市民在看的也是誰比較有領導力、決斷力，甚至是活力，所以我一定會繼續展現這些特質，讓市民朋友們相信我就是這次最好的選擇。

李四川日前感嘆，自己在選戰中像是一打二。而這個二指的不是另一民眾黨參選人黃國昌，而是民進黨參選人蘇巧慧與其父蘇貞昌。

對此，蘇巧慧今受訪時表示，蘇院長其實已經退休了，但是他當年為國家擋下非洲豬瘟、推動同婚，甚至在百年疫情、百年大旱中，和蔡英文前總統一起帶領台灣的經濟創下世界都看見的好成績。

蘇巧慧表示，尤其在台北縣，他過去的成績更是讓新北市現在能夠現代化的重要基礎，這些經驗和資歷都是她未來的養分，也會努力學習。不過相信在這次的選戰中，候選人就是我自己，市民在看的也是誰比較有領導力、決斷力，甚至是活力，所以我一定會繼續展現這些特質，讓市民朋友們相信我就是這次最好的選擇。

而李四川昨日進軍社群平台，並講出「華翠大橋滑脆」的冷笑話。對此，蘇巧慧表示，候選人經營社群本來就是很正常的事情，自己就是在社群上會希望用更多創意的方式，更能貼近選民的方式，不管各個世代、年齡層，都希望能夠把握被看到的機會，我也會繼續用這樣創意、有活力的狀態，爭取更多的認同。

至於接下來可能面對藍白合挑戰，蘇巧慧回應，從選戰一直以來，都是以一對一的態度、心態，在面對這樣的一場選戰。那對手都還在初選當中，就祝福他初選順利。