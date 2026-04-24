今明鋒面通過「西部防雷雨」　周日轉晴回暖

▲鋒面通過影響，今明兩天各地有降雨機會。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面通過、東北季風增強，以及華南雨區東移接力，今（24）日至明日全台降雨機率偏高，周日天氣轉為多雲到晴，下一波鋒面預計下周三、周四報到，各地降雨再度增加，北部及東北部氣溫略下滑，迎來下一波降溫。

氣象署預報員朱美霖表示，鋒面已來到台灣中南部一帶，北方高壓持續南下，帶動東北季風影響台灣。今明兩天在鋒面仍位於台灣附近的情況下，西半部有局部雷雨及較大雨勢，明天清晨雨勢略為趨緩，但各地仍有降雨機會。

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後續降雨趨勢上，朱美霖說明，周日隨鋒面遠離、東北季風減弱，天氣轉趨穩定；下周一、周二受偏東南風影響，各地相對穩定。不過周二起雲量逐漸增多，下周三、周四受下一波鋒面影響，天氣再度轉不穩定。整體來說，未來一周將有兩波較廣泛降雨，分別落在今明兩天，以及下周三、周四。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨分布方面，朱美霖表示，明日受東北季風與華南雨區雙重影響，各地持續有雨，中南部須防局部雷雨；周日到下周一為天氣較穩定時段，多雲到晴為主，但東半部仍有零星降雨，午後山區可能出現局部陣雨。下周二雲量略增，降雨仍偏少，迎風面及午後降雨機率提高。

朱美霖指出，下周三、周四隨鋒面通過及東北季風再增強，天氣再度轉變，周四降雨機率偏高，中部以北及澎湖、金門、馬祖等地須留意局部陣雨或雷雨，甚至可能出現較劇烈天氣。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，北部及東部變化較明顯，今明兩天北部、東北部高溫約在22度以下，低溫約19至20度，清晨各地約18至21度，整體偏涼。受東北季風影響，北台灣整天偏涼，此型態預計持續至周日清晨。

周日起氣溫逐步回升，各地高溫可達25度以上，中南部甚至上看28至29度，白天略感悶熱。不過下周四起隨冷空氣增強，北台灣氣溫將再度下降，將迎來下一波降溫。