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女警產後過世！三寶媽憶「大出血逾1500ml」過程：生產是拿命在賭

▲▼懷孕,生產,孕婦。（圖／達志影像／示意圖）

▲孫媽回憶生產的驚險過程。（圖／達志影像／示意圖）

記者施怡妏／綜合報導

北市女警官產後大量出血過世，引發關注。粉專「小禮兵孫孫+龍鳳雙寶 孫媽育兒日記」感嘆，過去生雙胞胎時，同樣遭遇產後大出血，但最後幸運撐過難關；相較之下，該名女警未能見到孩子一面就離開，「這就是生產最殘酷的地方，賭贏了，全家團圓；賭輸了，孩子這輩子就沒有媽。」

大出血逾1500ml　輸4袋血小板

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「孫媽育兒日記-孫媽」在粉專發文，女警年僅36歲，原本應該迎接新生命，卻在生產後不幸離世，讓她特別有感，因為自己也曾經歷產後大出血，「我活下來了，她卻連孩子的一面都沒見到就走了」。

很多人會問「醫學這麼進步，怎麼還會出事？」孫媽以自身狀況說明，當時子宮內一條血管破裂，「就像水管破了，血會瘋狂湧出來」，醫護人員必須在極短時間內，盡快找出出血點並處理；若無法及時止住，血流失的速度，遠比輸血補回來的速度還快，「這就是為什麼再怎麼拚命輸血，有時候還是救不回來。」

▲住院,開刀,手術（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲栓塞術阻斷出血。（圖／取自免費圖庫pixabay）

生產當天剖腹後大出血

孫媽回憶，生雙寶當天剖腹後大出血，出血量大於1500ml，並輸了四袋血小板，所幸醫師後來用栓塞術，從鼠蹊部開洞，伸進導管，阻斷了出血，「我回到了孩子身邊；但遺憾的是，這位女警沒有。」

孫媽感嘆，這就是生產最殘酷的地方，「原本以為是喜迎新生命，其實是拿命在跟老天爺對賭。賭贏了，全家團圓；賭輸了，孩子這輩子就沒有媽」。她表示，別再認為「女人平安走出手術室」是理所當然，那是用命去拚，加上運氣好才換來的，「​請多疼一下你身邊那個，幫你把孩子帶到這世上的人。她能站在這裡跟你一起養小孩，那是她命大，不是你應得的。」

．本文經「孫媽育兒日記-孫媽」授權轉載。

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