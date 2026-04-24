重申國民黨支持軍購　傅崐萁：藍白立場完全一致

▲國民黨團三長，總召傅崐萁、書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜23日就軍購特別條例草案召集第二次朝野協商，但無共識，下周一再行協商。國民黨團總召傅崐萁今（24日）受訪時表示，國民黨支持國防，但民進黨不要假借軍購，濫竽充數來掏空台灣，他們絕不容許再有什麼做裝潢的、賣茶葉的、賣馬桶的來賣軍火；他也強調，國民黨、民眾黨立場完全一致。

傅崐萁說，國民黨支持國防，國民黨過去捍衛台灣，守護寶島，跟中共多次交戰，才能夠讓台灣保有安居樂業的生活，對於守護中華民國、台灣該有的國防武器，國民黨全力支持。

傅崐萁強調，對於美國國會、美國政府、美國元首所同意的軍售，可以保障未來後續延售、維修、零件替換等，更重要的是，必須是世界一線的武器，而且交貨期非常重要，要非常清楚。不能只是把人民的錢交出去以後，就放任不管，目前我國已經繳了7000多億元，但武器都沒有進來。

傅崐萁表示，在110億美元軍售的這件事情上，第一批的發價書到，即便沒有條例，還是有預算審查，立法院三個政黨都已經授權國防部長顧立雄率先跟美國去簽約，所以絕對沒有綠營所謂的有時間差的問題。

傅崐萁也提到，更重要的是，軍人沒有辦法得到加薪、沒有好好安定家庭，未來要如何守護台灣？軍人加薪法案在國會已經通過9個月，請問一下，賴清德政府到底要欠軍人多少個月、多少年的薪水？

至於民眾黨主席黃國昌日前指出，軍購金額拉到8000億元，國民黨團版本是否從「3800億元＋N」版本調整為8000億元？傅崐萁說，因為版本非常的多，大家都在討論，但是他們的立場是一致的，國民黨跟民眾黨立場完全一致，必須有美國完整的發價書過來，這絕對不會有時間差的問題。她再一次的強調民進黨不要假借軍購，濫竽充數來掏空台灣，這是他們必須要守護好的人民生命財產，還要把公帑要看清楚，絕對不要讓民進黨來耗費民脂民膏。