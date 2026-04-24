停紅燈突脫褲20秒　騎士辯「尿急」被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿豪（化名）去年6月間騎車行經高雄市某路口時，竟趁停等紅燈的空檔，突然在騎士A女的旁邊脫下褲子，露鳥將近20秒，甚至尾隨返家，並趴坐在女方的機車上數分鐘。雖然阿豪辯稱自己當時是尿急，但高雄地院法官沒有採信，日前依犯公然猥褻罪，判處他拘役50日，得易科罰金5萬元。

▲阿豪辯稱自己只是尿急，沒有猥褻的意思，但未獲得法官採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪2025年6月間騎車行經高雄市前鎮區某路口，當時只有他和A女在停等紅燈，他竟突然脫下褲子，裸露下體將近20秒，還做出一些不雅動作；A女見狀隨即趁號誌燈轉為綠燈之後，立刻騎車離開現場。

然而，阿豪竟一路尾隨A女，甚至在A女返家躲避之後，直接趴坐在A女的機車上，經過數分鐘才離開。A女對阿豪的行為感到非常不舒服，於是決定報警處理。

阿豪到案後卻矢口否認有任何公然猥褻行為，並辯稱當時自己只是尿急。但高雄地院法官檢視路口監視器影像等證據畫面，發現真實情況均與A女的證述相符。

法官進一步指出，一般人尿急時，會前往公廁或向附近商家借用廁所，就算找不到廁所，也會盡量尋找隱蔽處所解決生理需求，阿豪卻是直接面向馬路裸露下體，毫無遮掩閃躲，甚至不時回頭看向A女，根本不像是尿急的樣子。

最終，法官認定阿豪的說詞是臨訟卸責之詞，難以採信，並依犯公然猥褻罪，判處他拘役50日，得易科罰金5萬元。全案仍可上訴。

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