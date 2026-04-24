革命衛隊報復　扣押「與川普、馬克宏有關」航運大亨旗下貨輪

▲伊朗革命衛隊持槍登船。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗革命衛隊（IRGC）22日在荷莫茲海峽強行扣押2艘貨櫃船，分析人士稱，這是伊朗對美國採取的報復行動，而其中一艘與億萬富翁航運家族有關，該家族與美國總統川普及法國總統馬克宏有關聯。

革命衛隊持槍登船 40名船員遭控制

福斯新聞報導，根據伊朗公開的影片，革命衛隊一群士兵在荷莫茲海峽蒙面持槍強行登上MSC Francesca。這艘貨櫃船上載有約40名船員，船隻隨後被押往伊朗南部港口班達阿巴斯（Bandar Abbas）。

▲船上約40名船員遭控制。（圖／路透）

MSC Francesca號一名船員親屬描述，「大約20名全副武裝的伊朗人強行登船，船員行動受到限制，但伊朗人對他們還算不錯」。

蒙特內哥羅海事部長拉杜洛維奇（Filip Radulovic）表示，MSC Francesca目前停泊在距伊朗海岸9海里處，MSC與伊朗之間的談判進行中，船員平安無事。

創辦人家族與川普、馬克宏有關聯

MSC由義大利億萬富翁亞彭帝（Gianluigi Aponte）創辦，目前由其子女掌管。根據彭博億萬富翁指數，亞彭帝夫婦身家至少達370億美元。

彭博4月13日報導，其子迪亞哥（Diego Aponte）與川普核心圈建立關係，協助安排2025年11月白宮與瑞士商界領袖的會議，進而達成初步協議，使瑞士的39%關稅得以調降。

▲義大利億萬富翁亞彭帝與法國總統馬克宏。（圖／達志影像／美聯社）

在巴拿馬運河議題上，MSC與白宮關係也讓亞彭帝成為關鍵人物，在川普施壓要求港口交到「友好」方手中的背景下，MSC與貝萊德集團（BlackRock）攜手收購2座巴拿馬運河港口，交易金額高達190億美元。

與馬克宏的關係方面，亞彭帝與妻子拉法埃拉（Rafaela Aponte-Diamant）曾與馬克宏同框合影。據信拉法埃拉與馬克宏前秘書長柯勒（Alexis Kohler）亦有親戚關係；柯勒於2017年5月至2025年4月14日擔任馬克宏秘書長，被稱為「馬克宏的第二個大腦」。

伊朗以牙還牙 報復美軍海上封鎖

海事情報公司Windward AI共同創辦人丹尼爾（Ami Daniel）指出，革命衛隊共攻擊3艘船，並成功扣下其中2艘，分別是MSC Francesca及Epaminondas，第三艘Euphoria成功脫逃。他直言，這是典型的以牙還牙行動。

此前，美軍4月13日對伊朗實施海上封鎖，並扣押1艘伊朗船隻，德黑蘭隨即警告報復。

丹尼爾也提到，革命衛隊與葉門叛軍青年運動（Houthis，又譯胡塞）長期聲稱MSC與以色列有所關聯，原因是公司創辦人妻子為猶太裔，且MSC船隻有停靠以色列港口，不過他也補充，各大航運公司其實都有停靠以色列。