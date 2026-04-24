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青年倡議論壇決選登場　12校99人齊聚沙崙高中拚創意

▲2026第四屆青年倡議論壇決選於沙崙高中登場，12校99名高中生齊聚發表提案。（記者林東良翻攝，下同）

▲2026第四屆青年倡議論壇決選於沙崙高中登場，12校99名高中生齊聚發表提案。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市「2026第四屆青年倡議論壇」決選23日下午在沙崙高中熱鬧登場，本屆規模再創新高，共吸引12校、24隊、99名高中生參與競逐。活動不僅是一場競賽，更是台南深化「PBL（專題式學習）」教育的重要展現，讓學生從課堂出發，走入社會，實際參與公共事務。

市長黃偉哲表示，青年參與公共議題應從小扎根，透過學校課程培養觀察與思辨能力，並在實踐中成長。台南自2023年推動青年倡議論壇以來，歷屆學生提出的建議，已逐步成為市府施政參考，包括公車路線優化、古蹟景點規劃、觀光行銷及垃圾清運等，顯示青年聲音正實質影響城市治理。

▲2026第四屆青年倡議論壇決選於沙崙高中登場，12校99名高中生齊聚發表提案。（記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，台南長年推動PBL教學，從國小階段即引導學生關懷在地環境，培養觀察、蒐集與行動能力，進入高中後透過倡議論壇深化學習，學生提出的議題更具深度與創意，涵蓋都市鳥類生態、市民運動需求、青少年輔導、流浪犬問題、防災整備與閒置空間再利用等多元面向。

▲2026第四屆青年倡議論壇決選於沙崙高中登場，12校99名高中生齊聚發表提案。（記者林東良翻攝，下同）

教育局說明，本屆論壇特別結合大學資源，導入「大手牽小手」機制，由成功大學與台南大學師生組成團隊，為每組高中生配置輔導員，協助策略規劃與資料檢視。參賽學生也實地走訪各地，訪談專家學者並進行田野調查，例如台南女中發現葫蘆埤為國家級濕地，土城高中關注在地漁民品牌經營，永仁高中追溯「全糖市」三百年歷史，善化高中深入牛墟文化，新營高中挖掘嘉南大圳與校園資產故事，展現豐富在地觀察。

競賽結果方面，最終由土城高中、台南女中、新營高中奪下第一名；第二名為善化高中、大灣高中及土城高中；第三名則由玉井工商、沙崙高中及台南高商獲得，另有多組作品獲頒佳作肯定。優勝隊伍最高可獲2萬元禮券獎勵。

▲2026第四屆青年倡議論壇決選於沙崙高中登場，12校99名高中生齊聚發表提案。（記者林東良翻攝，下同）

本屆入選主題多元且具實踐性，包括城市鳥類保育、黑面琵鷺永續品牌推廣、新營中央動線與綠川行人安全、牛墟轉型、流浪犬議題、AI動漫IP結合在地文化等。透過PBL精神的持續深耕，台南高中生不僅提出問題，更嘗試給出解方，展現新世代公民行動力。

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