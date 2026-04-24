荷莫茲卡死恢復正常還早　執行長：疏通需耗時近1年

▲荷莫茲海峽中的船隻。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

陶氏（Dow）執行長費特林（Jim Fitterling）表示，疏通荷莫茲海峽的時間，恐怕將遠超預期，「即便海峽今天立刻重新開放，要完全清除積壓亂象，也得花上275天，現在看來甚至可能更久」。

不是一兩個月能搞定的事

CNBC報導，費特林23日在CNBC節目瘋狂金錢（Mad Money）接受主持人專訪時直言，恢復正常運作牽涉到一連串複雜操作，「你得先把空船調回來，清理海峽和阿拉伯灣（Arabian Gulf），再把空船駛入。這不是一兩個月就能搞定的事，要等到情況恢復正常，至少要好幾季」。

費特林說，「我們所做的情境規劃顯示，就算海峽今天就重新開放，光是要清掉物流堵塞的問題，也得花上275天，現在看來甚至可能更久」。

荷莫茲封鎖 衝擊石化市場

受到伊朗戰爭的影響，荷莫茲海峽在今年3月初實際上已處於關閉狀態，引發全球能源與石化產品流通的嚴重瓶頸。費特林指出，這對石化市場造成深遠衝擊，「海峽關閉後，全球20%石油產能被迫停擺，但全球約50%的乙烯（ethylene）和聚乙烯（polyethylene）產能也受到影響」。

費特林強調，這條關鍵水道對石化供應鏈至關重要，亞洲和歐洲生產所需的石腦油（naphtha，又稱輕油）中，約有40%須經由海峽運輸，導致供應幾乎立刻陷入緊縮。

這種供需失衡導致價格飆升。費特林透露，「我們看到3月每磅價格上漲10美分，4月又漲30美分，5月預計還會再漲20美分。我們已經有10多年沒看過這種幅度的價格調漲了」。