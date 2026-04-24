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桃園警分局社區治安座談會宣導打詐　今年已阻詐6700萬

▲桃園警分局舉辦社區治安座談會。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園警分局舉辦社區治安座談會。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府警察局桃園分局舉辦社區治安座談會，說明當前警政工作以「打擊詐欺犯罪」為核心重點，該分局今年迄今已成功攔阻詐欺74件、6721萬餘元、查扣不法所得496萬餘元，合計守護民眾財產總金額達7217萬餘元，將持續「向上溯源 向下刨根」，淨化社會環境。

▲▼說明當前警政工作以「打擊詐欺犯罪」為核心重點，也加強宣導以人為本的交通政策，期以有效防制交通事故及酒後駕車。（圖／桃園警分局提供）

▲▼說明當前警政工作以「打擊詐欺犯罪」為核心重點，也加強宣導以人為本的交通政策，期以有效防制交通事故及酒後駕車。（圖／桃園警分局提供）

▲▼說明當前警政工作以「打擊詐欺犯罪」為核心重點，也加強宣導以人為本的交通政策，期以有效防制交通事故及酒後駕車。（圖／桃園警分局提供）

23日晚在分局五樓禮堂召開「桃園區社區治安座談會」，本次活動由分局長王智民主持，廣邀轄內各級民意代表、里鄰長、協勤民力以及社區民眾共同出席參與。開場由中正里太鼓推廣班精彩表演揭開序幕，獲得滿堂喝采。更特別利用臉書粉絲團線上直播方式，讓未能親身到場的轄區民眾能夠共同參與。　

警察局副局長鄭榮崑到場指導表示，桃警團隊將對維護社會治安、交通及為民服務等工作持續努力，更強調，詐騙對民眾財產戕害甚深，手法層出不窮，民眾一定要小心。會中針對網路購物、假投資、網路交友等最常見的詐欺手法加強宣導，也加強宣導以人為本的交通政策，期以有效防制交通事故及酒後駕車。

分局長王智民更表示，為精進轄區治安維護、優化交通秩序及提升整體警政服務效能，會持續查緝各類犯罪，落實問題導向、以服務為本位之社區警政策略。然而，「警力有限、民力無窮」，唯有警民同心合力，才能打造安心宜居的生活環境。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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