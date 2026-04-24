美軍火商會面藍委　徐巧芯曝「沒談軍購」：聚焦台灣軍工產業鏈

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者陳煥丞攝）



記者崔至雲／台北報導

軍購條例朝野尚未達成共識，據悉，AIT昨（23日）邀請數位藍委針對商購以及委製等細節來交換意見。對此，國民黨立委徐巧芯表示，雙方談得非常有效率，會中有很多美方相關產業鏈，包含無人機、AI廠商，但會中並未討論這次軍購條例，而是談及未來台灣軍工產業，甚至有很多美國軍工產業表達，盼技術移轉到台灣。

徐巧芯表示，美方過去對於台灣未來的國防多直接跟國防部溝通，或是直接跟民進黨溝通，現在美方非常明白在野黨的力量是很重要的，昨天就是在野黨的委員跟美方有相關產業鏈的對象，包含無人機或是AI的廠商，去做了一個產業的座談。

徐巧芯透露，會議中，他們都沒有討論到軍購，或者是數字，但是在野黨的立委對於很多大家所關心台灣在軍工產業未來的發展，以及跟美方產業鏈的合作上面，有很多好的提問跟互動的空間，比如說，大家都很在意未來的合作方式，是單純的組裝，還是未來會有整體高階的技術移轉？這個是大家很在意的事情，可是像類似的事國防部答得總是言不及義。

徐巧芯說，但從昨天的論壇裡，有非常多重要的美方的這種大型的軍工企業就直接告訴他們說，未來是能夠把技術移轉到台灣，且雇用的是台灣人民，來從事這樣的一個工作，這個對我們而言是非常重要的，因為如果今天是，未來有跟美方在這裡有做整體合作的話，我方當然希望聘用的是台灣人自己人，增加就業機會，所以包含可以聘用多少人？每一家公司他們怎麼想？其實在過程當中雙方都有很深刻的討論。

徐巧芯也說，基於他們的對話是一場私下的研討會，所以她也不方便透露太多，她想說的是，過去大家以為美國只跟國防部、只跟民進黨互動，但是在野黨的重要性現在已經被非常的注重，而且提升到比較高的位階，在野也很願意跟這些產業去做溝通。

徐巧芯也透露，昨天的會議中，有委員就表示，他跟國防部開了十次會，但沒有一次跟產業直接溝通來得有效率，所以這樣的模式其實是相當不錯的，大家不談政治，不談軍購，不談錢，不像國防部每次來就只談這三樣，大家是關心長期台灣整體的軍工產業發展。