回到30年前？「1玩具」現在夯爆　7、8年級生笑：流行一直輪迴

▲戰鬥陀螺。（圖／花蓮市公所提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

每個世代流行的東西不同，但也會有重新掀起熱潮的時候。最近有網友發現，Threads上很多人分享玩「戰鬥陀螺」的畫面，瞬間勾起大票7、8年級生的回憶，「我沒有想到戰鬥陀螺在25年後還有人玩」、「為什麼戰鬥陀螺又文藝復興了？」也有人敲碗，「什麼時候要換彈珠超人？」討論相當熱烈。

最近「戰鬥陀螺」在Threads上的討論度相當高，有人發文幫男友找戰友，還有人曬出對戰影片，就有7、8年級生好奇，「小時候很愛玩的戰鬥陀螺，最近為什麼又夯起來了？有懶人包嗎？」有網友便笑呼，「流行就是個輪迴。」「以前我在玩的時候，陀螺上面會有神獸在打鬥，現在還有嗎？」

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其中，有人猜測，可能跟年初一篇文有關，「這篇文的關係，之後就有超多人入坑陀螺。」「今年過年有大人打不過小孩怒而發動資本主義鐵拳。」而該篇文內容為「急！被親戚小孩嗆技術很爛，有沒有戰鬥陀螺專家推薦三顆最強、最噁心、無解，可以把小朋友打哭的那種陀螺！預算無上限！明天一早直奔去新光三越買！」

有趣的是，除了戰鬥陀螺，有網友也發現有人在玩其他小時候流行過的玩具，「繼戰鬥陀螺後，彈珠超人居然也復興了？」「怎麼感覺彈珠超人也會紅起來。」許多人紛紛笑呼，「坐等鬥片」、「流行總是一直在輪迴」、「小時候的流行，都回來了」、「玩具時代的歸來！ Return of the Toys Era」、「文藝復興了各位」、「再來就是四驅車嗎？需要跟在旁邊跑嗎？」