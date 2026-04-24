全中運圓滿落幕！金紹恩帶傷擧重奪金　花蓮奪28金26銀

▲花蓮體中金恩紹（選手站位右三）奪高男組舉重110公斤級金牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

115年全國中等學校運動會圓滿落幕，花蓮縣代表隊持續傳出捷報，在賽事最後階段再進帳2金6銀4銅，累計獲28金26銀19銅，整體表現穩定亮眼，展現花蓮基層體育長期深耕的成果與選手堅強競爭力。

▲玉里高中馮佳樂（選手站位中）高男組舉重110公斤以上級金牌、玉里高中那聖恩（選手站位右一）獲高男組舉重110公斤以上級銅牌。

舉重賽場再傳佳績，高男組110公斤級由花蓮體中金恩紹奪得金牌。金恩紹本次以抓舉140公斤、挺舉166公斤穩定發揮，展現優異實力，雖然挑戰170公斤未能成功，但仍全力拚戰、毫無保留。值得一提的是，他在帶傷上陣的情況下仍能奪金，展現驚人意志力與拚戰精神。他賽後表示，這面金牌只是起點，未來將持續突破自我，朝更高目標邁進。

▲海星高中伍毅軒（左一）獲高男組田徑4×400公尺接力銀牌。

玉里高中舉重隊同樣表現出色，高男組+110公斤以上級由馮佳樂勇奪金牌，以抓舉133公斤、挺舉180公斤、總和313公斤締造個人最佳成績。馮佳樂目前就讀體育班二年級，此次比賽全面突破自我，表現亮眼，並將於4月26日代表臺灣前往埃及參加2026年世界青年舉重錦標賽，備受期待。另同級選手那聖恩亦勇奪銅牌，同樣表現出色。

▲花蓮體中黃安獲高男組田徑800公尺銀牌。

此外，玉里高中馬均維於高男組110公斤級以總和292公斤奪得銀牌；余濰銘則在高男組88公斤級以總和278公斤摘下銀牌。值得一提的是，余濰銘與妹妹余沛穎為龍鳳胎，兄妹接連在全中運奪牌，傳為佳話。余濰銘在比賽中挺舉首把成功後確定銀牌，隨後挑戰172公斤力拚逆轉，雖未成功，仍展現挑戰極限的企圖心與拚戰精神。

▲海星高中謝冠瑜（左一）獲高女組田徑4×400公尺接力銅牌。

田徑項目同樣多點開花。花蓮體中周苡蓁於高女組鉛球奪得銀牌，黃安在高男組800公尺賽事中亦摘銀，展現穩定實力。海星中學林品翰在國男組400公尺跨欄項目中奪得銅牌，雖本季主攻110公尺跨欄，但憑藉優異身體素質與天賦，成功站上頒獎台，表現亮眼。

▲宜昌國中徐唯宸（右一）獲國男組田徑200公尺銅牌。

接力項目方面，海星高中在高女組及高男組4×400公尺接力雙雙奪得銀牌，分別由蘇凱恩、蘇若妍、趙珮岑、謝冠瑜，以及吳胤賢、蘇祥奕、噶帝少傌、伍毅軒組隊出賽，展現優異團隊默契與整體戰力。此外，宜昌國中徐唯宸於國男組200公尺奪得銅牌，海星高中謝冠瑜也於高女組200公尺拿下銅牌，為花蓮再添佳績。

▲海星高中林品翰（右一）獲國男組田徑400公尺跨欄（0.838公尺）銅牌。

縣長徐榛蔚表示，本屆全中運代表隊整體表現亮眼，無論在舉重、田徑或接力項目皆有傑出成果，顯示基層培訓逐步開花結果。選手們在賽場上展現的堅持與永不放棄的精神，不僅為花蓮爭光，也為自身運動生涯寫下重要里程碑。

