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台南學甲上白礁祭典登場前夕　中研院士主編專書揭歷史脈絡

▲學甲慈濟宮於上白礁謁祖祭典前夕舉辦《學甲上白礁：儀式、歷史與傳承》新書發表會。（記者林東良翻攝，下同）

▲學甲慈濟宮於上白礁謁祖祭典前夕舉辦《學甲上白礁：儀式、歷史與傳承》新書發表會。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

保生大帝台灣開基祖廟──學甲慈濟宮年度盛事「上白礁謁祖祭典」將於4月25日隆重登場，為保存這項國家重要民俗的歷史記憶與文化內涵，廟方特別委由中央研究院院士李豐楙主編《學甲上白礁：儀式、歷史與傳承》專書，並於23日祭典前夕舉辦新書發表會，提前為活動揭開序幕，現場洋溢濃厚文化氣息。

學甲慈濟宮董事長王文宗表示，上白礁祭典每年舉辦1日，並每4年擴大為3日刈香大祭典，融合祭祀儀式、文武陣頭與自組藝閣等豐富民俗元素，已於2022年獲文化部認定為國家重要無形文化資產，展現其深厚歷史價值與文化意義。

▲學甲慈濟宮於上白礁謁祖祭典前夕舉辦《學甲上白礁：儀式、歷史與傳承》新書發表會。（記者林東良翻攝，下同）

此次出版的《學甲上白礁：儀式、歷史與傳承》，由李豐楙領軍，攜手洪瑩發、黃名宏、吳明勳、王乃正等學者共同編寫，內容涵蓋上白礁歷史沿革、祭典儀式、陣頭文化與文化資產傳承等面向，透過系統性整理，將民俗知識轉化為可傳承的文本，亦可作為學校鄉土教育的重要教材，並搭配影像紀錄推廣文化保存。

李豐楙指出，研究團隊自2019年起投入調查，歷經田野訪查與口述歷史蒐集，見證上白礁祭典登錄為文化資產的過程，並將後續保存維護計畫納入書中，呈現地方團體在文化傳承上的努力與願景。他強調，透過「認識過去、理解現在、連結未來」，讓民俗文化不只是靜態保存，更能成為凝聚社區的重要力量。

王文宗也提到，目前慈濟宮正進行古蹟修復工程，暫將保生大帝行館移至廟前設置；未來該書將提供學甲13庄各機關、學校及學術單位參考使用。隨著25日祭典登場，民眾不僅能親身感受熱鬧場面，也能透過專書理解儀式背後的歷史脈絡與文化意義，達到「看熱鬧也看門道」的深度體驗。

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