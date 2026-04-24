每換公司就多1薪轉戶！上班族「已辦到10間」炸鍋：不能統一嗎

▲每換一家新公司，就得辦新的薪轉戶。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

換工作像集點？一名網友崩潰表示，每換一間公司，指定的薪轉銀行都不一樣，導致他已經辦了6間薪轉戶，帳戶、提款卡與網銀密碼多到難管理。貼文引發上班族共鳴，「而且都超冷門」、「不能統一嗎，都想去銷戶」、「我累積快10家了，存摺多到我好像在幹詐騙的一樣」。

一名網友在Threads無奈發文，自己前後換了幾份工作，沒想到每到一間新公司，人資都會通知要到指定銀行開薪轉戶，才方便公司發薪水。起初他還覺得只是多辦一個帳戶，沒什麼大不了，直到後來一算，才發現自己已經累積辦了6間不同銀行的薪轉戶。

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文章曝光後，釣出一票上班族熱議，「以後104或其他徵才網站，強烈建議要標註錄取要提供哪家銀行，辦一堆後來也沒在用還浪費錢」、「難道不能統一嗎，都想去銷戶，但又想到現在開戶很難，兩難啊」、「新人都要收集各家銀行薪轉戶」、「期待有單位能將全台灣的銀行存摺收集一整套」、「開薪轉戶真的都完美避開所有已有帳戶」、「還有同一家企業旗下不同公司單位，用不同的銀行發薪水的」。

薪轉戶開到第10間！上班族崩潰：好像詐騙集團



還有網友哭笑回應，「我也開了一堆薪轉戶！元大、台新、國泰、中信、聯邦、台銀、華南、郵局、第一、土銀、永豐、兆豐，另外自己要用數位銀行的部分又開了LINE BANK、王道」、「我累積快10家了，存摺多到我好像在幹詐騙的一樣」、「我八大官股都有了」、「我開過十信的，超級冷門」。