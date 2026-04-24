美高層警告韓國瑜應「川習會前過軍購」　綠黨團：希望在野黨能聽到

▲民進黨團幹事長莊瑞雄議場前受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

1.25兆國防特別預算持續卡關，民進黨立委王定宇透露，美國重量級智庫CSIS訪團拜訪立法院長韓國瑜，美國國防部情報單位重要官員，當面跟韓國瑜說，「你們應該在川習會前通過，否則會付出慘痛代價」。傳聞一出引起討論，藍營也未否認。對此，民進黨團24日表示，有這樣的言論，就是看不下去了，「如果自己都不捍衛自己，卻期待美國加強保護，人家心裡頭當然會不舒服」，國外議員提出這樣的呼籲，也希望在野黨朋友可以聽到。

對於美方發言，綠委莊瑞雄表示，關於軍購條例，昨天朝野協商的直播過程各位可能也看到了，整個軍購條例核心目標，就是中共對台灣的軍事威嚇，但光第一條裡面，藍白也聯手將「中共」的字眼給拿掉，變成是「國際上的勢力」，台灣要捍衛自己的國家安全，是面對不管來自哪裡的軍事威脅，可是也不用「掩耳盜鈴」。

莊瑞雄指出，真正對台灣產生最強大威脅、威脅兩千三百萬人的生命財產，就來自對岸的中共。朝野協商時，藍白兩個政黨的朋友畏首畏尾的，看待條文時顯得非常心虛，刻意把中共對台灣的威脅給劃掉了，這是很可惜的地方。

莊瑞雄表示，美國國會議員到台灣，當然會告訴你，如果自己都不捍衛自己，卻期待美國加強保護，人家心裡頭當然會不舒服，自己如果沒有辦法強大、也不想強大自己，完全要依賴別人的保護，相信對整個國家安全、國防戰力的提升，講幾百年都沒有用，最主要是自己要有那個決心，所以國外議員提出這樣的呼籲，也希望在野黨朋友可以聽到。

至於特別條例協商部分，莊瑞雄表示，繼續協商吧，國民黨提出的版本，3500億一天變3800億，接下來盧秀燕市長又說8000億，但又被藍營否認，民眾黨主席又講8000億，是跟藍營一致的方向，「數字跳來跳去的，也就是國家的安全在在野黨的腦海裡，浮現的是一個零碎的數字」。

莊瑞雄強調，整個《軍購條例》這8年1.25兆，是國防部經過兩年多盤整國家戰力需求所提出的規劃，昨天在審查軍購，藍白政黨把它當成「網購」在那邊挑，後來提出藍白建議的版本，加一加不到4000億。

莊瑞雄指出，在野黨嘴巴講的是大家一起提升國防戰力、8000億是一個可行的方向，可是丟出來的條文內容還不到一半。他再次呼籲，2300萬人共同的國家安全必須由自己來捍衛，期待下一次的協商裡面，可以有更好的結果出現。