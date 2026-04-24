快訊／新左營站針孔偷拍9個月千人受害　高鐵40歲員工10萬交保

▲新左營站傳出有人在男廁裝設針孔偷拍。（資料圖／地方中心攝）

記者j吳奕靖／高雄報導

高雄台鐵、高鐵共構的新左營站驚傳針孔偷拍案，40歲鍾姓高鐵員工涉嫌在台鐵男廁小便斗裝設針孔攝影機，偷拍時間恐長達9個月以上，受害人數從數百人到上千人不等，消息曝光後引發外界譁然。橋頭地檢署偵辦後，在24日傳喚鍾男到案，訊後諭知以新台幣10萬元交保，並命不得再重製、散布性影像。

台鐵指出，去年12月16日下午4時40分，清潔人員在新左營站北側男廁打掃時，發現小便斗上出現疑似針孔攝影機裝置，當場通報站方並報警處理，全案交由鐵路警察深入偵辦。

檢警追查發現，涉案鍾姓男子是高鐵員工，涉嫌自去年3月起就在台鐵廁所區域偷偷裝設攝影設備，長期偷拍如廁畫面。橋頭地檢署接獲通報後，指派檢察官指揮鐵路警察局高雄分局偵辦，並於今年4月14日發動搜索，查扣電腦與手機進行數位鑑識，避免相關影像外流。

檢方表示，鍾男經檢察官訊問後，除諭知10萬元交保外，也同步對他施以犯罪被害人保護命令，不得再重製、散布性影像，後續仍將持續擴大清查被害人數及影像流向，進一步釐清案情。

高鐵公司則表示，此案屬員工個人行為，且事發地點在台鐵範圍，並非高鐵站內設施。高鐵也已同步清查場站內更衣室與員工廁所，目前未發現異狀，並全力配合警方調查及內部管控。台鐵則強調，已要求清潔公司與站務人員加強巡檢機制，每週針對站內廁所進行反針孔檢查，防止類似事件再發生，確保旅客隱私安全。不過事件曝光後，仍讓不少民眾直呼太可怕，擔心自己早已成為鏡頭下的受害者。