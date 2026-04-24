台南「隨機擄人男現勘數十次」變裝逃逸　女學生勇敢拍下背影

記者林東良／台南報導

台南市永康區驚傳校園周邊治安事件，一名女高中生於22日傍晚放學徒步返家途中，行經某高中旁工地附近時，突遭一名男子自後方攻擊，並強行拖入工地旁草叢，意圖不軌，所幸熱心民眾聽聞動靜，立即上前喝斥制止，嫌犯見狀倉皇逃逸，警方逮捕涉案蔡姓男子後，建請檢方聲押。

▲女學生放學途中遭襲，熱心民眾即時喝斥阻止，避免悲劇發生，警方迅速逮捕蔡姓犯嫌並建議檢方聲押。（記者林東良翻攝，下同）

永康分局分局長洪宏榮指出，女學生在熱心民眾協助下順利脫困，後續由警方與家屬陪同處理，所幸未造成更嚴重傷害。此起事件發生後，警方高度重視，立即成立專案小組展開追查。

專案小組第一時間派遣鑑識人員到場採集跡證，並擴大調閱案發周邊數百組監視器畫面，經連夜分析影像、比對犯嫌特徵及逃逸路線，並結合現場遺留跡證，迅速鎖定特定對象，於23日傍晚成功將涉案蔡姓男子查緝到案。全案依強盜未遂、妨害性自主未遂及傷害等罪嫌，移送台南地檢署偵辦，並建請檢方聲請羈押。

此外，警方也將結合市府相關單位，推動「安全走廊」概念，強化學生上下學路線的空間防護，並持續透過多元管道合作，提升整體校園周邊安全環境。同時進入校園加強婦幼安全與防身觀念宣導，提醒學生盡量結伴同行，避免行經昏暗或偏僻地點。

永康分局強調，對於任何危害婦幼與校園安全的犯罪行為，警方絕對零容忍，將持續強力掃蕩，嚴查重辦。本案也特別感謝見義勇為的民眾即時伸出援手，成為關鍵守護力量，展現警民合作共同維護治安的正向能量。

據了解，蔡嫌永康有沒有地緣關係，警方還在調查，蔡嫌事先開車來過現場勘查數十次，初步判斷嫌犯是鎖定這個區域的學生，警方未發現蔡嫌租屋處裡有可疑物品，蔡嫌與女學生完全不認識，無差別犯案。當天蔡嫌是上夜班，逃逸過程中有變裝（僅換褲子+上衣）直接回家，警方已鎖定其住處好一陣子，等了一個下午才緝獲，所查扣的電腦及手機還在偵查，蔡嫌被逮捕時還有點訝異。

另外，受害女學生從來沒看過嫌犯，當下很勇敢，拍下一、二張歹徒背影照片，提供給警察偵辦。