　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南「隨機擄人男現勘數十次」變裝逃逸　女學生勇敢拍下背影

記者林東良／台南報導

台南市永康區驚傳校園周邊治安事件，一名女高中生於22日傍晚放學徒步返家途中，行經某高中旁工地附近時，突遭一名男子自後方攻擊，並強行拖入工地旁草叢，意圖不軌，所幸熱心民眾聽聞動靜，立即上前喝斥制止，嫌犯見狀倉皇逃逸，警方逮捕涉案蔡姓男子後，建請檢方聲押。

▲女學生放學途中遭襲，熱心民眾即時喝斥阻止，避免悲劇發生，警方調閱大量監視器畫面，迅速鎖定蔡姓犯嫌並建議檢方聲押。（記者林東良翻攝，下同）

▲女學生放學途中遭襲，熱心民眾即時喝斥阻止，避免悲劇發生，警方迅速逮捕蔡姓犯嫌並建議檢方聲押。（記者林東良翻攝，下同）

▲女學生放學途中遭襲，熱心民眾即時喝斥阻止，避免悲劇發生，警方調閱大量監視器畫面，迅速鎖定蔡姓犯嫌並建議檢方聲押。（記者林東良翻攝，下同）

永康分局分局長洪宏榮指出，女學生在熱心民眾協助下順利脫困，後續由警方與家屬陪同處理，所幸未造成更嚴重傷害。此起事件發生後，警方高度重視，立即成立專案小組展開追查。

▲女學生放學途中遭襲，熱心民眾即時喝斥阻止，避免悲劇發生，警方調閱大量監視器畫面，迅速鎖定蔡姓犯嫌並建議檢方聲押。（記者林東良翻攝，下同）

專案小組第一時間派遣鑑識人員到場採集跡證，並擴大調閱案發周邊數百組監視器畫面，經連夜分析影像、比對犯嫌特徵及逃逸路線，並結合現場遺留跡證，迅速鎖定特定對象，於23日傍晚成功將涉案蔡姓男子查緝到案。全案依強盜未遂、妨害性自主未遂及傷害等罪嫌，移送台南地檢署偵辦，並建請檢方聲請羈押。

▲女學生放學途中遭襲，熱心民眾即時喝斥阻止，避免悲劇發生，警方調閱大量監視器畫面，迅速鎖定蔡姓犯嫌並建議檢方聲押。（記者林東良翻攝，下同）

此外，警方也將結合市府相關單位，推動「安全走廊」概念，強化學生上下學路線的空間防護，並持續透過多元管道合作，提升整體校園周邊安全環境。同時進入校園加強婦幼安全與防身觀念宣導，提醒學生盡量結伴同行，避免行經昏暗或偏僻地點。

▲女學生放學途中遭襲，熱心民眾即時喝斥阻止，避免悲劇發生，警方調閱大量監視器畫面，迅速鎖定蔡姓犯嫌並建議檢方聲押。（記者林東良翻攝，下同）

永康分局強調，對於任何危害婦幼與校園安全的犯罪行為，警方絕對零容忍，將持續強力掃蕩，嚴查重辦。本案也特別感謝見義勇為的民眾即時伸出援手，成為關鍵守護力量，展現警民合作共同維護治安的正向能量。

據了解，蔡嫌永康有沒有地緣關係，警方還在調查，蔡嫌事先開車來過現場勘查數十次，初步判斷嫌犯是鎖定這個區域的學生，警方未發現蔡嫌租屋處裡有可疑物品，蔡嫌與女學生完全不認識，無差別犯案。當天蔡嫌是上夜班，逃逸過程中有變裝（僅換褲子+上衣）直接回家，警方已鎖定其住處好一陣子，等了一個下午才緝獲，所查扣的電腦及手機還在偵查，蔡嫌被逮捕時還有點訝異。

另外，受害女學生從來沒看過嫌犯，當下很勇敢，拍下一、二張歹徒背影照片，提供給警察偵辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
529 2 5311 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「旭山動物園」員工棄屍　30多歲妻丟園內焚化爐
快訊／會變便宜？看電影、演唱會、球賽娛樂稅全廢除　國會三讀修
台股ETF正2分割+1　 成立至今飆2000%
川普下令擊沉所有布雷船！伊朗還有「7大反擊方案」　內容曝光
快訊／賴清德赴陳芊雯靈堂上香　指示提供必要協助
沒穿bra拍團購片翻紅⋯王俐人震撼宣布上SWAG
柯文哲遭爆夜奔醫院看病歷　新光證實：考量家屬焦慮說明病情
台中男做腸胃鏡喪命　女兒悲：沒有爸爸了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

家暴男海扁女友、菜刀恐嚇不准走　派出所掙脫手銬逃3.4KM被逮

高鐵退票機制成「洗錢新招」！跨站退現金躲追查　5詐團成員遭起訴

「約定轉帳」藏陷阱　東港警即時攔阻低利貸款詐騙

桃園查獲失聯、非法移工30人　越籍男不知被通緝還在市場旁工作

獨／高雄「阿志頭」警員車內輕生送醫救回　疑有容貌焦慮困擾

日料廚師潛套房裝2針孔　女同事陷《楚門的世界》隱私被看光

招攬親友投資海外賭場40億！模範警察判刑2年　慘被拔官須入獄

大甲媽回鑾進員林！停轎福寧宮下大雨　鄭銘坤喊話：平安第一

路口鬼切害後車追撞！失聯移工「回頭一瞥」開溜　肇逃49天落網

台電工程車台74線自撞！4人受困被救出送醫　疑不熟路況釀禍

「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼

太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

陸女不爽空服員沒說中文　機內失控吼叫：我是China！

擁康橋、享實中！高雄青埔站磁吸新貴 學區捷運宅「達麗世界學」宜業宜居

(加入黃男畫面)涉幫男友偷查個資　清秀女警遭移送北檢

(無字)塑料倉庫恐怖大火「全面燃燒」黑煙蔽天　鐵皮燒到變形

下雨天沒辦法出門散步　狗狗氣到談判求食物補償

家暴男海扁女友、菜刀恐嚇不准走　派出所掙脫手銬逃3.4KM被逮

高鐵退票機制成「洗錢新招」！跨站退現金躲追查　5詐團成員遭起訴

「約定轉帳」藏陷阱　東港警即時攔阻低利貸款詐騙

桃園查獲失聯、非法移工30人　越籍男不知被通緝還在市場旁工作

獨／高雄「阿志頭」警員車內輕生送醫救回　疑有容貌焦慮困擾

日料廚師潛套房裝2針孔　女同事陷《楚門的世界》隱私被看光

招攬親友投資海外賭場40億！模範警察判刑2年　慘被拔官須入獄

大甲媽回鑾進員林！停轎福寧宮下大雨　鄭銘坤喊話：平安第一

路口鬼切害後車追撞！失聯移工「回頭一瞥」開溜　肇逃49天落網

台電工程車台74線自撞！4人受困被救出送醫　疑不熟路況釀禍

BMW大軍集結「多款新車台灣今年導入」！M3性能車40週年現身

快訊／北海道「旭山動物園」員工棄屍！　妻子屍體丟園內焚化爐

膠原蛋白吃很久沒感覺？關鍵在這3點　很多人都做錯

家暴男海扁女友、菜刀恐嚇不准走　派出所掙脫手銬逃3.4KM被逮

麥卡倫冷血中距離準絕殺尼克　大讚庫明加有「冠軍基因」

賴清德赴女警陳芊雯靈堂上香　劉世芳：家屬表達要有個真相

高鐵退票機制成「洗錢新招」！跨站退現金躲追查　5詐團成員遭起訴

「約定轉帳」藏陷阱　東港警即時攔阻低利貸款詐騙

網傳高美濕地遭回填「世紀之毒」戴奧辛　環保局澄清：未檢出

大谷翔平最愛寶可夢曝光！大聯盟也瘋　皮卡丘成最大贏家

【等一下我是隻鳥】鸚鵡一步一步爬樓梯　突然想起自己會飛XD

社會熱門新聞

新北惡男拿喪屍煙彈迷昏少女與友人輪流侵犯

女警官產後大出血亡　診所遺憾發聲：配合調查

涉幫男友偷查個資　清秀女警移送北檢

追白沙屯媽祖！走到一半突倒地　香燈腳搶救8天亡

阿伯掏「10米鞭炮陣」迎大甲媽鑾轎

即／馬國女大生命案　梁育誌無期徒刑定讞

台中男檢查腸胃隔天竟亡　家屬批診所無歉意

快訊／中正二分局28歲女警幫前男友偷查個資　今早10萬交保

即／女警替前男友查個資獲交保　再被分局記過兩次

性侵殺害馬國女大生「可教化」逃死　家屬回應了

台中台74線警匪追逐！詐團車手拒檢衝撞遭開槍

即／女高中生遭勒脖拖行　警鎖定對象火速逮捕

太魯閣號出軌釀49死　肇禍包商部分犯行定讞

快訊／水源快2車碰撞！往基隆高架全線封閉

更多熱門

相關新聞

即／女高中生遭勒脖拖行　警鎖定對象火速逮捕

即／女高中生遭勒脖拖行　警鎖定對象火速逮捕

台南市永康區22日下午近6時發生一起駭人擄人未遂案，一名女高中生放學步行前往公車站途中，突遭陌生男子從後方勒住脖子、摀住嘴巴，並強行拖往路旁空地草叢。所幸一名騎機車路過的陳姓男子察覺異狀，當場見義勇為持木棍上前制止，甚至將木棍打斷，成功嚇退嫌犯，避免更嚴重後果。

某高中吉他師「當我女友要先打ㄆ」判刑

某高中吉他師「當我女友要先打ㄆ」判刑

長達4年無就醫紀錄　老婦成臥室蠟屍揭社會孤島

長達4年無就醫紀錄　老婦成臥室蠟屍揭社會孤島

剝皮票券變洗錢通道！高雄太金少東捲詐團

剝皮票券變洗錢通道！高雄太金少東捲詐團

台中男雙刀砍死前女友　遭檢聲押禁見

台中男雙刀砍死前女友　遭檢聲押禁見

關鍵字：

放學遇襲女學生永康警逮人聲押

讀者迴響

熱門新聞

新北惡男拿喪屍煙彈迷昏少女與友人輪流侵犯

「吃飯順序換一下」血糖峰值狂降40%！醫推：媲美控糖藥

女警官產後大出血亡　診所遺憾發聲：配合調查

美高層警告韓國瑜　國防預算要在川習會前通過！否則付出慘痛代價

威力彩詭異3連號　頭獎15槓下期上看3.3億

5/1綜所稅來了　6大新制一次看

涉幫男友偷查個資　清秀女警移送北檢

快／金管會鬆綁禁令！　台積電飆2140元新天價、大漲60元

今鋒面抵達清晨雨最大　放晴時間點出爐

川普又點名台灣：美國很快取得全球50％晶片市場

魚缸有鱷魚還逼主播泡下去　博主遭封號

新青安買透天！寬限期快到了「崩潰求助」　釣出地政士

「下一個輝達」在台灣！　AI浪潮成最大紅利贏家

日「大尺度網紅」熱舞創流量密碼　百萬人封無罩教主

追白沙屯媽祖！走到一半突倒地　香燈腳搶救8天亡

更多

最夯影音

更多
「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼

「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼
太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面