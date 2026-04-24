川普爆伊朗分裂內鬥　伊朗最高領袖發文警告

▲伊朗新任最高領袖穆吉塔巴。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普發文稱，伊朗政府內部嚴重分裂，強硬派與溫和派正在內鬥。對此，伊朗領導層齊發聲，最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）23日晚間警告，敵方發動媒體宣傳企圖破壞國家團結與安全，切勿因己方疏忽而讓此一惡意圖謀得逞。

伊朗國際、Dawn等報導，穆吉塔巴所稱的敵方可能指的是美國與以色列，稱敵方企圖透過針對人民的思想與心理進行滲透，來動搖國家團結與安全，「切莫因我們的疏忽使此一惡意圖謀得逞」。

穆吉塔巴還說，因為同胞之間的非凡團結，敵方內部出現裂痕，「藉由以實際行動回饋這份珍貴的恩賜，我們的團結凝聚將更強大、更強韌，而敵人將更加蒙羞、更加衰弱」。

دراثر وحدت عجیب ایجادشده بین هموطنان، در دشمن شکستگی بوجود آمده. با شکر عملی این نعمت، انسجام بیشتر و پولادین‌تر شده و دشمنان خوار و خفیف‌تر خواهندشد.

عملیات رسانه‌ای دشمن بانشانه‌گیری ذهن و روان مردم، قصد خدشه در وحدت و امنیت ملی دارد؛ مبادا باسهل‌انگاری ما این قصد شوم محقق شود. — رسانه رهبر انقلاب اسلامی (@Rahbarenghelab_) April 23, 2026

伊朗多名官員公開表示伊朗團結一致，駁斥川普官員德黑蘭領導層存在分裂的說法。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）和國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，伊朗沒有強硬派或是溫和派，「我們都是伊朗人，都是革命者，憑藉國家和民族鋼鐵般的團結以及對伊朗最高領袖的忠誠，伊朗將讓侵略者付出代價」。

伊朗第一副總統阿瑞夫（Mohammad Reza Aref）也轉發這份聲明，並以英文補充說，「伊朗不是一片裂痕之地，而是團結堡壘。政治多元造就我們的民主，但在危難時刻，我們在同一面旗幟下便是一心齊力」。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）也在23日駁斥關於伊朗軍方與政治領導層不合的指控，「戰場與外交是同一場戰爭中全面協調的兩條戰線。伊朗人民比以往任何時候都更加團結」。