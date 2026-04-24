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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王定宇稱美議員警告韓國瑜　徐巧芯批：拿別人口中的話來講很卑鄙

▲▼立委徐巧芯受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲立委徐巧芯受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院朝野黨團23日協商「國防特別條例草案」，但最終軍購金額、採購項目沒共識，立法院長韓國瑜裁示，下週一繼續協商，不過，民進黨立委王定宇爆料，一位美國議員警告韓國瑜，台灣最好在川習會前通過國防預算，否則將付出慘痛代價。對此，國民黨立委徐巧芯表示，韓國瑜在軍購議事上面，是非常用心地去讓三黨共同來協商，相信美國國會議員是好心提醒，並不是針對韓國瑜，「王定宇委員用這樣子的一個別人口中的話去攻擊我們的立法院的院長，我覺得還蠻卑鄙的啦」。

徐巧芯先酸，王定宇管別人這麼多，要不要先管一下自己的感情問題？她常常對他的發言感到非常的莫名其妙，自己的感情問題都管不好了，每天對別人指手畫腳，這是什麼樣的一個立法委員。

至於軍購的部分，徐巧芯表示，韓國瑜對於台美軍購的付出，是美國，包含他們的國會的議員，以及他們的智庫學者專家，甚至在AIT、華府，他們都非常清楚以及了解韓國瑜在整體軍購上面的付出跟努力的。所以韓到目前已經排了兩次的協商，就是為了在現在目前這個整體政治非常對立跟衝突的情況之下，大家能夠找到一些互相解決的方案。

徐巧芯提到，那現在的狀況是，行政院對於他們提出的1.25兆版本一毛都不願意打折，但以現在的這個情勢來說的話，應該要務實的來處理現在的軍購，也就是說，在FMS跟DCS應該要分開處理，這樣可以加快整體軍售的進程，那對於美國方面來說，也可以感受到整體的誠意，後續很多部分可以一個一個來談，在進行完產業調研之後，會有很多的機會，不管是編列進一般常規預算，或是用其他方式去處理都很好。

徐巧芯再說，但是王定宇就是罵錯人了，因為韓國瑜在軍購議事上面，是非常用心地去讓三黨共同來協商，他也付出了很多的努力，就算是有美國議員做了這樣子的一個提醒，也不應當面批判韓國瑜，而是擔憂後續的這個情勢，如果對台灣發生一些負面的影響，希望台灣能夠預先因應，這是完全不同的話語陳述。

徐巧芯認為，美國國會議員是好心提醒，並不是針對韓國瑜，而是整體台灣後續，如果軍購在川普上任之後，沒有一個進展的話，他們會擔憂台灣可能會遇到一些挑戰，並不是去批判，或是譴責韓國瑜，「王定宇委員用這樣子的一個別人口中的話去攻擊我們的立法院的院長，我覺得還蠻卑鄙的啦」。

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