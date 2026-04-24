23歲「每月擠出1萬」投資！一知好友資產很焦慮　網曝關鍵

▲原PO覺得自己的存錢速度太慢。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文吐露理財焦慮，表示自己出社會一年多，雖然每個月努力擠出資金投資ETF，且標的的報酬率也不錯，但聽到身邊同齡人早已存到半桶金甚至100萬，讓她大受打擊，開始懷疑自己存錢速度是否太慢。貼文曝光後，引起熱烈討論。

租屋族擠出1萬存股

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這名女網友在Dcard上，以「存錢速度好慢好焦慮...」為標題發文。原PO透露，自己目前23歲，出社會約一年多，在永和租房，每月房租約8000元。她目前固定投資006208、0052與00646，其中，006208從大學打工時期就開始存，而0052與00646則是去年才開始投入，盼能藉此拉高報酬，也分散風險。

每月開銷2萬！嘆資產成長慢

原PO接著表示，原本以為自己按部就班存錢已經算不錯了，沒想到出社會後，得知有朋友已經存了50萬，甚至有人已經達成「一桶金」的目標，讓她感到震驚。她坦言，目前每個月固定支出約2萬元，每個月頂多只能擠出1萬元投入股市。看著緩慢成長的資產，她不禁深陷焦慮，也想知道該怎麼調整。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「有時候不是存錢慢，是有人賺錢比較快，收入差距才是主因」、「提高收入」、「與其焦慮，不如想怎麼多賺5000元」。也有網友直呼，「你這年紀有在穩定存錢就已經贏很多人了」、「一個月能投1萬其實已經很不錯了欸，很多人這年紀還在當月光族」、「你有在穩定存錢，這個比什麼都重要」。