「把帳戶和密碼都寫下來」才進產房！婦產科醫：生產就是拿命在賭

▲婦產科醫認為，「生產就是拿命在賭」這句話沒有誇大。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

北市女警官產後大量出血過世，引發關注。婦產科醫師謝筱芸回憶起往事，之前有位學姐在臨盆前，把銀行帳戶、提款卡密碼寫下來鎖進保險箱，交代完先生後，才進產房報到。她認為，「生產就是拿命在賭」沒有誇大，醫學再進步，生產的風險也不可能變成0。

婦產科醫曝臨盆前的血流量

[廣告]請繼續往下閱讀...

婦產科醫師謝筱芸在臉書粉專「謝筱芸醫師的泌密診療室」上發文表示，看到產後大出血的女警新聞後，心情很沉重，十幾年前的PTSD都回來了。謝筱芸說，很多人可能不了解懷孕子宮的血流量有多驚人，「足月臨盆前，供應子宮的血流每分鐘約700cc，大約就是一瓶茶裡王或每朝健康的量。如果產後子宮收縮失效或血管破裂，不到10分鐘，全身血液就會流乾」。

謝筱芸回憶道，她在住院醫師時期，曾經在24小時班內，連續接手5位產後大出血（PPH）轉診，那時她不是在急診室、ICU，就是在放射科血管攝影室（TAE）奔波，「血流之快常常根本來不及輸，有救回來的，也有遺憾回天乏術的，當時台灣每年出生數還有20萬人」。

婦產科醫：生產就是拿命在賭

謝筱芸說，之後，科內有位學姐在臨盆前，「把銀行帳戶和提款卡密碼寫下來鎖進保險箱，仔細交代完先生後，才進產房報到。」所以她認為，「生產就是拿命在賭」從來沒有誇大，就算醫學再怎麼進步，生產的風險也不會變成0，「感謝每一位願意冒著生命危險孕育下一代的女性！」

本文經粉專「謝筱芸醫師的泌密診療室」授權引用