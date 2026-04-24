暖化讓蚊子爆量竟從排油煙機飛進家中　植栽底部放海綿比蚊香有效

▲蚊子其實全天都可能出沒！（圖／pexels）

記者楊智雯／綜合報導

隨著天氣轉熱，惱人的「吸血大軍」突然變多！許多民眾明明家中門窗緊閉，卻還是被蚊子吵到失眠，其實，蚊子不只會飛，還很會「鑽」，不少案例發現蚊子是順著廚房排油煙機的排風孔、浴室管線潛入家中，甚至有網友實測，非得用濾網將排風孔徹底包覆，才能成功擋住這群不速之客！

事實上，蚊子變多不只是體感問題。根據國際研究顯示，全球暖化正在加劇蚊子繁殖與擴散，未來夏季蚊子數量恐出現明顯上升，研究指出，在高溫室氣體排放情境下，蚊子族群在夏季最多可能增加約19%，顯示氣候變遷已逐漸改變蚊子的生存環境與活動規律。

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研究也指出，蚊子被視為全球最致命的動物之一，每年影響超過7億人，並造成約100萬人死亡，傳播疾病包含登革熱、西尼羅河病毒與茲卡病毒等，由於蚊子的數量變化與氣候等因素高度相關，過去一直難以精準預測，而暖化帶來的極端氣候，更讓這個問題變得複雜。

為了更準確掌握蚊子動態，研究團隊以加拿大多倫多16年監測數據為基礎，導入人工智慧「長短期記憶（LSTM）」AI模型，除了氣溫與降雨，還納入土壤濕度、徑流量與植被等變數分析，結果發現，當環境暖化出現高溫、潮濕與積水條件時，蚊子繁殖條件大幅提升，也意味著未來夏季恐成為蚊蟲高峰期。

面對蚊蟲威脅，與其被動防蚊，更應從了解蚊子習性開始。根據疾管署資料，中興大學昆蟲學系教授杜武俊指出，台灣常見蚊種包括埃及斑蚊、白線斑蚊、家蚊與叢蚊等，不同蚊種活動時間不同，例如斑蚊多在白天出沒，家蚊則偏向夜間活動，叢蚊則集中於傍晚，因此防蚊佈局不能再只靠「看到再打」，居家周遭的排水孔、花盆底盤都得提早部署！

蚊子其實全天都可能出沒，防蚊不能只靠晚上

杜武俊指出，許多人習慣只在晚上防蚊，但事實上不同蚊種活動時間差異很大，例如斑蚊白天就會吸血，家蚊則在深夜最活躍，叢蚊偏好傍晚時段，因此，防蚊應該是全天候的習慣，包括外出時使用防蚊產品、室內保持環境整潔。

高樓層也擋不住，蚊子能「搭電梯、爬管線」入侵

杜武俊表示，蚊子的飛行高度可從50公尺至150公尺不等，換算下來相當於40至50樓高，甚至能透過電梯、樓梯與管線等方式進入高樓層，因此即使住在高樓也無法完全避免蚊子，他提醒，像排水孔、排風口等容易被忽略的地方，都可能成為蚊子入侵路徑，應加裝紗網或濾網加以阻隔。

室內外陰暗潮濕角落，是蚊子最愛棲息地

蚊子偏好陰暗且潮濕的環境，戶外常見於草叢、灌木與雜物背面，室內則可能藏身於家具後方、窗簾後或地下室，若這些地方同時有積水，更容易成為繁殖溫床，因此定期清理與保持乾燥，是減少蚊子的重要關鍵。

植栽底部放海綿阻斷源頭，比噴藥更有效

蚊子的繁殖離不開積水環境，即使是花盆底盤、排水孔或短暫積水，都可能孳生幼蟲，建議在室內植物盆底放置吸水性材質（如海綿）來阻斷蚊蟲產卵，避免積水，同時定期清理容器積水，從源頭阻斷蚊子繁殖，比單純噴灑防蚊藥劑更有效。

捕蚊器擺放位置有技巧，放錯效果恐打折

不少家庭會使用捕蚊器輔助防蚊，捕蚊器應放置於距離地面約50公分處，效果最佳，並避免與強光源靠太近，以免影響誘捕效果。