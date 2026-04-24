女警陳芊雯產後大出血離世　警政署長張榮興捻香致意：從優撫卹

▲女警陳芊雯誕下一女後不幸離世，警政署長張榮興前往靈堂拈香致意。（圖／記者陸運陞翻攝）



記者陸運陞、黃資真／新北報導

台北市警局中正一分局督察組36歲女警陳芊雯，18日在三重區的惠心婦幼診所誕下女兒，卻在產後因失血過多不幸離世，家屬指控診所延誤25分鐘就醫，提告過失致死，引發討論。警政署長張榮興今(24日)上午9時許前往陳芊雯靈堂拈香致意，表示目前積極與家屬連繫提供協助，另會從優撫恤。

警政署長張榮興今天上午親自至陳芊雯靈堂拈香致意，結束後他受訪表達不捨，指出芊雯承辦特勤工作期間非常認真、盡責，是一位非常優秀的同仁，事件發生後第一時間也立即跟家屬聯繫致意，針對撫恤金的部分也會從優處理。

陳芊雯在2025年懷上第一個女兒「安安」，2026年4月18日在新北市惠心婦幼診所生產，但產後大出血，緊急送醫搶救後仍因大量失血不幸死亡，愛女「安安」因身體狀況尚未穩定、腦部缺氧受損，仍在新生兒加護病房接受治療與觀察。

▲女嬰「安安」因腦部缺氧，還在新生兒加護病房治療中。（示意圖，非本案當事人／達志影像）



然而，家屬指控診所延誤25分鐘才送醫，並提告過失致死，同時也向新北市衛生局申請醫療調解；對此診所回應，產婦陳芊雯115年4月18日在本院待產，因產後陷入意識不清，醫師當下立即展開急救並立即聯絡救護車就近送新北市立聯合醫院三重院區緊急救治，後再轉送台北馬偕醫院急救，最後很扼腕還是沒能救回產婦。院方指出，深感遺憾與不捨，今相關單位已經介入調查，會全力配合調查釐清真相，感謝社會大眾的關心。

陳芊雯原本是一般大學生，考上警大研究所後於2015年畢業後開始從警，至今已10年，過去曾負責正、副元首維安勤務，工作表現優異，即使懷孕期間仍堅守崗位，參與重要勤務，突如其來的噩耗也讓警界同仁深感震驚與不捨。