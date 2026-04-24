　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女警陳芊雯產後大出血離世　警政署長張榮興捻香致意：從優撫卹

▲▼ 警政署長張榮興今(24日)上午9時許前往陳芊雯靈堂拈香致意。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲女警陳芊雯誕下一女後不幸離世，警政署長張榮興前往靈堂拈香致意。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞、黃資真／新北報導

台北市警局中正一分局督察組36歲女警陳芊雯，18日在三重區的惠心婦幼診所誕下女兒，卻在產後因失血過多不幸離世，家屬指控診所延誤25分鐘就醫，提告過失致死，引發討論。警政署長張榮興今(24日)上午9時許前往陳芊雯靈堂拈香致意，表示目前積極與家屬連繫提供協助，另會從優撫恤。

警政署長張榮興今天上午親自至陳芊雯靈堂拈香致意，結束後他受訪表達不捨，指出芊雯承辦特勤工作期間非常認真、盡責，是一位非常優秀的同仁，事件發生後第一時間也立即跟家屬聯繫致意，針對撫恤金的部分也會從優處理。

陳芊雯在2025年懷上第一個女兒「安安」，2026年4月18日在新北市惠心婦幼診所生產，但產後大出血，緊急送醫搶救後仍因大量失血不幸死亡，愛女「安安」因身體狀況尚未穩定、腦部缺氧受損，仍在新生兒加護病房接受治療與觀察。

▲▼寶寶,嬰兒,初生兒。（圖／達志影像／示意圖）

▲女嬰「安安」因腦部缺氧，還在新生兒加護病房治療中。（示意圖，非本案當事人／達志影像）

然而，家屬指控診所延誤25分鐘才送醫，並提告過失致死，同時也向新北市衛生局申請醫療調解；對此診所回應，產婦陳芊雯115年4月18日在本院待產，因產後陷入意識不清，醫師當下立即展開急救並立即聯絡救護車就近送新北市立聯合醫院三重院區緊急救治，後再轉送台北馬偕醫院急救，最後很扼腕還是沒能救回產婦。院方指出，深感遺憾與不捨，今相關單位已經介入調查，會全力配合調查釐清真相，感謝社會大眾的關心。

陳芊雯原本是一般大學生，考上警大研究所後於2015年畢業後開始從警，至今已10年，過去曾負責正、副元首維安勤務，工作表現優異，即使懷孕期間仍堅守崗位，參與重要勤務，突如其來的噩耗也讓警界同仁深感震驚與不捨。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
529 2 5311 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「旭山動物園」員工棄屍　30多歲妻丟園內焚化爐
快訊／會變便宜？看電影、演唱會、球賽娛樂稅全廢除　國會三讀修
台股ETF正2分割+1　 成立至今飆2000%
川普下令擊沉所有布雷船！伊朗還有「7大反擊方案」　內容曝光
快訊／賴清德赴陳芊雯靈堂上香　指示提供必要協助
沒穿bra拍團購片翻紅⋯王俐人震撼宣布上SWAG
柯文哲遭爆夜奔醫院看病歷　新光證實：考量家屬焦慮說明病情
台中男做腸胃鏡喪命　女兒悲：沒有爸爸了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

家暴男海扁女友、菜刀恐嚇不准走　派出所掙脫手銬逃3.4KM被逮

高鐵退票機制成「洗錢新招」！跨站退現金躲追查　5詐團成員遭起訴

「約定轉帳」藏陷阱　東港警即時攔阻低利貸款詐騙

桃園查獲失聯、非法移工30人　越籍男不知被通緝還在市場旁工作

獨／高雄「阿志頭」警員車內輕生送醫救回　疑有容貌焦慮困擾

日料廚師潛套房裝2針孔　女同事陷《楚門的世界》隱私被看光

招攬親友投資海外賭場40億！模範警察判刑2年　慘被拔官須入獄

大甲媽回鑾進員林！停轎福寧宮下大雨　鄭銘坤喊話：平安第一

路口鬼切害後車追撞！失聯移工「回頭一瞥」開溜　肇逃49天落網

台電工程車台74線自撞！4人受困被救出送醫　疑不熟路況釀禍

「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼

太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

陸女不爽空服員沒說中文　機內失控吼叫：我是China！

擁康橋、享實中！高雄青埔站磁吸新貴 學區捷運宅「達麗世界學」宜業宜居

(加入黃男畫面)涉幫男友偷查個資　清秀女警遭移送北檢

(無字)塑料倉庫恐怖大火「全面燃燒」黑煙蔽天　鐵皮燒到變形

下雨天沒辦法出門散步　狗狗氣到談判求食物補償

家暴男海扁女友、菜刀恐嚇不准走　派出所掙脫手銬逃3.4KM被逮

高鐵退票機制成「洗錢新招」！跨站退現金躲追查　5詐團成員遭起訴

「約定轉帳」藏陷阱　東港警即時攔阻低利貸款詐騙

桃園查獲失聯、非法移工30人　越籍男不知被通緝還在市場旁工作

獨／高雄「阿志頭」警員車內輕生送醫救回　疑有容貌焦慮困擾

日料廚師潛套房裝2針孔　女同事陷《楚門的世界》隱私被看光

招攬親友投資海外賭場40億！模範警察判刑2年　慘被拔官須入獄

大甲媽回鑾進員林！停轎福寧宮下大雨　鄭銘坤喊話：平安第一

路口鬼切害後車追撞！失聯移工「回頭一瞥」開溜　肇逃49天落網

台電工程車台74線自撞！4人受困被救出送醫　疑不熟路況釀禍

BMW大軍集結「多款新車台灣今年導入」！M3性能車40週年現身

快訊／北海道「旭山動物園」員工棄屍！　妻子屍體丟園內焚化爐

膠原蛋白吃很久沒感覺？關鍵在這3點　很多人都做錯

家暴男海扁女友、菜刀恐嚇不准走　派出所掙脫手銬逃3.4KM被逮

麥卡倫冷血中距離準絕殺尼克　大讚庫明加有「冠軍基因」

賴清德赴女警陳芊雯靈堂上香　劉世芳：家屬表達要有個真相

高鐵退票機制成「洗錢新招」！跨站退現金躲追查　5詐團成員遭起訴

「約定轉帳」藏陷阱　東港警即時攔阻低利貸款詐騙

網傳高美濕地遭回填「世紀之毒」戴奧辛　環保局澄清：未檢出

大谷翔平最愛寶可夢曝光！大聯盟也瘋　皮卡丘成最大贏家

【一言不合就巴頭】五告派！登山巧遇國寶 無影腳偷襲完秒落跑

社會熱門新聞

新北惡男拿喪屍煙彈迷昏少女與友人輪流侵犯

女警官產後大出血亡　診所遺憾發聲：配合調查

涉幫男友偷查個資　清秀女警移送北檢

追白沙屯媽祖！走到一半突倒地　香燈腳搶救8天亡

阿伯掏「10米鞭炮陣」迎大甲媽鑾轎

即／馬國女大生命案　梁育誌無期徒刑定讞

快訊／中正二分局28歲女警幫前男友偷查個資　今早10萬交保

性侵殺害馬國女大生「可教化」逃死　家屬回應了

即／女警替前男友查個資獲交保　再被分局記過兩次

台中男檢查腸胃隔天竟亡　家屬批診所無歉意

台中台74線警匪追逐！詐團車手拒檢衝撞遭開槍

即／女高中生遭勒脖拖行　警鎖定對象火速逮捕

太魯閣號出軌釀49死　肇禍包商部分犯行定讞

快訊／水源快2車碰撞！往基隆高架全線封閉

更多熱門

相關新聞

女警產後血崩逝世！ICU醫「1句話」萬人鼻酸反思

女警產後血崩逝世！ICU醫「1句話」萬人鼻酸反思

北市警局中正一分局女警官陳芊雯，於4月中旬誕下愛女「安安」，卻因產後大量出血，儘管院方全力搶救一天仍回天乏術，突如其來的噩耗讓親友與同袍難以接受。對此，ICU醫師陳志金發文感嘆，生產自古就是「用生命拚的生命」，呼籲大家要更加珍惜母親，也提醒另一半多體貼陪伴。

女警產後大出血亡　蔣萬安發文哀悼

女警產後大出血亡　蔣萬安發文哀悼

涉幫男友偷查個資　清秀女警移送北檢

涉幫男友偷查個資　清秀女警移送北檢

女警陳芊雯產後死亡　惠心婦幼珍所發聲明

女警陳芊雯產後死亡　惠心婦幼珍所發聲明

女警官產後大出血亡　診所遺憾發聲：配合調查

女警官產後大出血亡　診所遺憾發聲：配合調查

關鍵字：

陳芊雯女警女嬰生產死亡張榮興靈堂

讀者迴響

熱門新聞

新北惡男拿喪屍煙彈迷昏少女與友人輪流侵犯

「吃飯順序換一下」血糖峰值狂降40%！醫推：媲美控糖藥

女警官產後大出血亡　診所遺憾發聲：配合調查

美高層警告韓國瑜　國防預算要在川習會前通過！否則付出慘痛代價

威力彩詭異3連號　頭獎15槓下期上看3.3億

5/1綜所稅來了　6大新制一次看

涉幫男友偷查個資　清秀女警移送北檢

快／金管會鬆綁禁令！　台積電飆2140元新天價、大漲60元

今鋒面抵達清晨雨最大　放晴時間點出爐

川普又點名台灣：美國很快取得全球50％晶片市場

魚缸有鱷魚還逼主播泡下去　博主遭封號

新青安買透天！寬限期快到了「崩潰求助」　釣出地政士

「下一個輝達」在台灣！　AI浪潮成最大紅利贏家

日「大尺度網紅」熱舞創流量密碼　百萬人封無罩教主

追白沙屯媽祖！走到一半突倒地　香燈腳搶救8天亡

更多

最夯影音

更多
「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼

「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼
太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面