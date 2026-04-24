北韓最大溫室農場「夜間沒亮」？衛星揭44%才有熱能　金正恩遭打臉

▲北韓在新義州威化島上興建大規模的溫室農場園區，最高領導人金正恩前往視察。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓近年大力宣傳的「新義州溫室綜合農場」被視為重大經濟建設成果，但最新衛星影像卻顯示，其實際運作狀況可能遠低於官方宣傳。該農場位於2024年夏季洪災重創的新義州威化島，在最高領導人金正恩的關注下，一年內完成建設。然而，外界透過熱影像與夜間光源數據發現，整體運作率恐僅達44%，電力與能源供應不足。

根據自由亞洲電台（RFA），該農場於2025年2月竣工，北韓將其定位為「前所未有的最大規模溫室農業基地」，並宣稱具備全年高產能力，是地方發展政策的重要象徵。整體園區涵蓋約450公頃、相當於約625座足球場，設有1150座溫室與相關儲存和科學研究設施，甚至被指出引進太陽能與地熱系統，強調可達每年8個月以上穩定收成。

北韓黨務機關報《勞動新聞》更曾報導，竣工後僅8天便開始收穫蔬菜，供應地方機構。

不過，美國NASA「陸地衛星8號」（Landsat 8）於今年3月10日拍攝的熱紅外線影像分析顯示，在平均氣溫約攝氏6度的環境下，僅約44%的溫室呈現13至17度的較高溫狀態，代表具備正常加溫功能的區域不到整座園區的一半。

報導分析，這種差異可能反映出電力供應不穩或供暖系統僅局部運作，難以支撐整體農場全面運轉。

此外，NASA與美國海洋暨大氣總署（NOAA）合作的Suomi NPP衛星於4月17日凌晨拍攝的夜間影像亦顯示，該農場幾乎未見明顯燈光活動，與一般現代化溫室需長時間補光的特徵明顯不符，進一步凸顯電力短缺疑慮。

專家分析指出，部分夜間與熱影像可識別的有效運作區域僅集中於約25公頃，包括1座太陽能設施與約5座玻璃溫室，其餘多數區域更接近簡易塑膠棚架，而非完整工業化溫室。雖然部分NDVI植生指數資料顯示約65%至75%區域可能仍有作物栽培，但是否具備持續穩定生產能力仍存高度不確定性。

另有研究機構分析認為，在缺乏穩定煤炭、燃油與電力供應情況下，該溫室農場在冬季恐出現「半停擺」甚至接近閒置狀態，實際運作可能大幅受限。