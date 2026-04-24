花50元買可愛貼圖　男友罵「拜金女」錢要花在刀口上！對話曝

▲買貼圖被男友罵敗家。（示意圖／翻攝自photoAC）



記者施怡妏／綜合報導

情侶間的金錢觀念經常考驗彼此感情。一名女網友分享與伴侶的對話截圖，只是花50元買一組貼圖，沒想到竟遭男友指責「敗家」、「拜金」，沒有把錢花在真正需要的地方。貼文曝光後，吸引逾170萬人次瀏覽，不少網友直言，這已經不是50元的問題，而是態度讓人不舒服，勸她重新思考這段關係。

開心分享新貼圖 另一半卻罵她敗家

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女網友在Threads上傳4張對話截圖，原本只是開心向另一半分享，買了一組很可愛的貼圖，沒想到對方先是回了「...」，接著追問她這個月買了多少貼圖。女方回應金額50元後，男方隨即開始責備，認為這樣花錢太浪費，「這樣真的很敗家」、「拜金」、「50元不花在刀口上，買這種貼圖要做什麼？」

面對另一半一連串指責，原PO相當傻眼，本來以為在開玩笑，但發現對方是認真的，隨即回應「有扣到你的50塊嗎？」「我爸媽都沒講了，你講什麼？」「50塊好用可以一直用」。對於另一半的言論，她感到不解，「不是很懂…買50塊的貼圖變敗金又敗家…」。

貼文曝光，網友紛紛表示，「不說還以為是美金」、「才50元的貼圖是在計較什麼，平常刷卡就會一堆點數可以換」、「50元認清一個人，快分還留著幹嘛，分手要違約金嗎」、「那我這個每個月訂閱的，不就是絕世敗金女」、「為什麼拜金的定義越來越低，從365的鹽酥雞變成了50元貼圖」、「本來覺得自己很窮，直到看到50元貼圖都不捨得花的大哥，原來自己還算富有」。