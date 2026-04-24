彰化和美又見惡犬追咬！14歲少年騎電動車驚嚇　摔落水溝受傷

記者唐詠絮／彰化報導

和美鎮太平路狗追咬人事件持續延燒！14日上午，一名14歲國中生騎乘電動車行經該路段時，突遭3隻犬追咬，少年在驚慌閃避過程中，連人帶車摔入水溝，造成身體多處擦傷，電動車也嚴重受損。議員賴清美痛批，這起事件是繼今年3月發生多起狗追人案件後再度發生，請動防所務必儘速全面清查、捕捉，還給民眾一條安心回家的路。

▲和美鎮太平路發生國中生遭3狗狂追摔落水溝事件。（圖／賴清美提供）

▲國中生遭3狗狂追摔落水溝，電動車受損，人也受傷。

賴清美今日接獲通報後趕赴現場關心，她痛批，太平路3月間就已出現10多隻狗群聚追咬路人，當時雖經動物防疫所介入，對飼主開罰並帶回9隻狗安置，但仍有多隻流竄在外，危機並未解除。

賴清美透露，自己也曾在此處遭狗追逐咬傷，直言「當地民眾路過都要自求多福」，居民已人人自危、人心惶惶，如今再次發生，相關單位不能再消極處理。

▲國中生遭3狗狂追摔落水溝。

彰化縣動物防疫所所長表示，今日上午已派員前往現場實地調查，釐清這3隻肇事犬隻是否為有主犬。若確認有飼主，將依《動物保護法》第20條及第31條規定，要求飼主善盡管理責任；若因管理不當導致犬隻追咬民眾成傷，可裁處新臺幣3000元至1萬5000元罰鍰。

▲太平路上依然可見到狗隻在外遊蕩。