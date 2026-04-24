屋主注意！買房5個月卻收15個月稅單　稅務局揭「按年課徵」關鍵

▲新成屋115年期房屋稅，應課稅月數最長可達16個月。（示意圖／ETtoday資料照）

記者劉人豪／雲林報導

雲林縣稅務局指出，近日一名林小姐來電表示，自己是在今年2月初才購買取得新成屋，持有該屋僅5個月而己，為什麼收到今(115)年期的房屋稅單上面課稅月數會是15個月？



稅務局表示，房屋稅自113年7月1日起課稅方式由「按月課徵」改為「按年課徵」，並以每年2月末日為納稅義務基準日，亦即當日房屋持有人為該年期房屋稅的納稅義務人。由於每年3月1日至6月30日新建、增建或改建完成之房屋，因已超過該年期之房屋稅納稅義務基準日（即每年2月末日），該期間之房屋稅將併入次年期課徵，並以次年期之基準日認定納稅義務人，導致次年期課稅月數最長可達16個月（即4個月+12個月）。



稅務局說明，以林小姐的例子而言，查其所購買的房子是自114年4月起才開始課徵房屋稅，所以114年4月至114年6月間的房屋稅會併到115年期一併課徵。由於林小姐在115年2月28日納稅義務基準日這天已完成所有權移轉登記取得該屋所有權，所以林小姐為該屋115年期房屋稅的納稅義務人，其課稅所屬期間自114年4月起算到115年6月底止，合計要繳納15個月的房屋稅。



稅務局補充說明，房屋買賣雙方如有於契約中約定由誰繳納或按比例負擔房屋稅，係屬當事人之間的私權行為，無法據以要求稅捐機關變更納稅義務人，當年期的房屋稅單仍會以2月末日按房屋稅籍資料來核定納稅義務人。