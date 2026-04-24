《逐玉》張凌赫來台緩解兩岸關係？　民進黨團：對等尊嚴下都樂見

▲張凌赫在中國被酸粉底液將軍。（圖／翻攝自微博）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前表示有年輕人認為兩岸關係太複雜，只要邀請中國戲劇《逐玉》演員張凌赫來台就好，獲國台辦回應「樂見」。對此，民進黨團今（24日）表示，在對等尊嚴的前提之下，都樂見，只要受到台灣民眾喜愛、遵守台灣的法令，相信都不會有什麼問題。

▼民進黨團副幹事長陳培瑜(左起)、幹事長莊瑞雄、書記長范雲議場前受訪。（圖／記者李毓康攝）



中國男星張凌赫爆紅，卻因妝容過於精緻，遭中國網友嘲諷「粉底液將軍」，解放軍官媒點名「陽剛氣不足」，還冠名「粉底液將軍」，中國官方也要求「杜絕顏值崇拜」，過於依賴妝造的人物設定和內容，戲劇本質流於「空心病」。

張凌赫是否有機會來台成為熱議焦點。儘管官方釋出善意，影視圈人士直言，受行程、成本與情勢影響，實際成行的可能性並不樂觀，討論聲量高，落地卻不易。

對此，綠委陳培瑜表示，這位男星現在是非常多台灣人觀看中國劇首選，很多人喜歡他，兩岸交流本來就可以在正常並且公開制度的討論促成，但是必須要「對等尊嚴」。如果有機會，也樂見台灣藝人也到中國做對等、有意義的交流，在對等尊嚴的前提之下，都樂見，並且希望真的有機會可以進行。

陳培瑜指出，但也要提醒中國，絕對不要想要藉由文化演藝交流的手段，對台灣做更多這種恐嚇或是「情勒」的動作。因為對台灣人來說，對一般沒有從事政治工作的人來說，演藝工作歸演藝工作、政治歸政治；但是對中國政府來說，從來都不是在打這個算盤。

綠委莊瑞雄表示，世界各國只要受到台灣民眾喜愛的影視歌星、舞者、歌手，到台灣都不會發生任何問題，但會引起社會大眾的討論，常常是因為涉及兩岸關係。他強調，不管是多大咖，任何人要到台灣，只要受到台灣民眾喜愛、遵守台灣的法令，相信都不會有什麼問題。