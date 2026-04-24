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美軍趕赴荷莫茲　士兵在泰國「遭猴抓傷」緊急離隊

▲▼泰國長尾獼猴。（圖／路透）

▲普吉島以擁有大量長尾獼猴聞名。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國海軍近日傳出一起罕見意外，一艘正前往荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）執行掃雷任務的軍艦，其艦上一名水兵在途經泰國上岸時，竟遭到當地的猴子抓傷。軍方不敢大意，緊急將該名士兵醫療後送回日本母港治療。雖然任務未受延誤，但官員坦言，這種意外絕對是兵推中料想不到的「未知變數」。

任務途中的意外插曲：官員嘆「完全沒料到」

根據Axios報導，這名隸屬於美國海軍掃雷艦「酋長號」（USS Chief）的水兵，原本正隨艦前往荷莫茲海峽。官方報告指出，該軍艦與「開拓者號」（USS Pioneer）在4月中旬從東南亞出發，目的是搜尋並清除伊朗在海峽周邊佈設的水雷。

然而，在軍艦停靠泰國普吉島（Phuket）期間，一名電子技術員在岸上遭遇猴子攻擊並被抓傷。一名軍方官員無奈表示，「怪事就是會發生，這絕對是那種完全沒料到的意外。」

猴群攻擊性強　軍方急送日本就醫

雖然目前尚不清楚攻擊水兵的是哪種猴子，但普吉島以擁有大量長尾獼猴聞名，且該物種具有相當強的攻擊性。為了確保水兵獲得完善的醫療照護，軍方已迅速將他送往位於日本佐世保的前線基地。

美國第七艦隊發言人證實，「該名水兵已接受醫療照護並送回日本，此事對『酋長號』的行動或進度沒有任何延誤。」一名知情人士也打趣說，通常會擔心士兵上岸染上某些疾病，但絕對沒想到會是被猴子抓傷。

專家示警：獼猴恐帶致命病毒

事實上，這類意外不可輕忽。美國疾病管制與預防中心（CDC）曾警告，獼猴可能攜帶B型疱疹病毒（Herpes B virus），一旦被抓傷或咬傷，若未立即就醫處理，後果可能非常嚴重。

對於這群在航速緩慢、生活環境枯燥且危險的掃雷艦上服役的士兵來說，這起「猴子攻擊事件」也成了海軍圈子裡瘋傳的熱門話題。

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