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以色列無人機險遭擊落！反手狙殺3真主黨成員　炸成火球畫面曝

▲▼以色列無人機險遭擊落！　以軍反手狙殺3真主黨成員。（圖／Israeli Air Force）

▲以軍成功殲滅3名向以軍發射飛彈的真主黨成員。（圖／Israeli Air Force）

記者王佩翊／編譯

以色列國防軍（IDF）23日指出，真主黨武裝分子在停火協議期間發動多起攻擊，包括試圖擊落以軍無人機及派遣自殺式無人機突襲部隊。以軍隨即展開反擊，成功擊斃3名真主黨成員，並痛批對方的行為是「對停火協議的公然挑釁」。

真主黨射防空飛彈！以軍反擊狙殺3特工

根據《以色列時報》報導，以色列國防軍表示，真主黨成員於23日稍早向黎巴嫩南部上空的一架以軍無人機發射防空飛彈。雖然真主黨試圖擊落無人機並未成功，但以軍隨即鎖定開火源頭，發動空襲當場擊斃3名涉案的真主黨成員。

自殺無人機突襲！以軍後備兵受傷、發射器遭毀

除了防空飛彈，以軍也證實真主黨派遣一架「載有爆炸物」的無人機，襲擊在黎巴嫩南部活動的以方部隊。這起攻擊造成一名以色列後備軍人受輕傷。作為回應，以軍隨即針對該區域的真主黨據點進行打擊。

此外，在鄰近賓特朱拜勒（Bint Jbeil）的艾納塔（Aynata）地區，真主黨向以軍部隊發射多枚火箭彈。部分火箭彈就落在部隊旁，所幸未造成人員傷亡。以軍強調，當天已成功偵測並摧毀2座處於裝填狀態、隨時準備發射的真主黨火箭發射器。

真主黨認領6起攻擊，稱報復以軍違規在先

真主黨23日晚間發表聲明，承認對以色列北部邊境社區舒圖拉（Shtula）發動大規模火箭彈襲擊。真主黨宣稱，這是為了報復以色列稍早砲擊黎巴嫩南部城鎮亞特（Yater）的違規行為。

真主黨進一步表示，儘管處於停火期間，他們當天已對駐守在黎巴嫩南部的以色列部隊發動了共計6次的攻擊行動。

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真主黨以色列軍停火協議無人機攻擊火箭襲擊

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