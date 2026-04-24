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社會 社會焦點 保障人權

沒讓救護車挨罰3600元　騎士辯「只是反應慢」抗罰失敗

記者黃翊婷／綜合報導

騎士阿強（化名）去年4月間騎車行經高雄市某路口，因未避讓救護車遭民眾檢舉，挨罰3600元，還要吊銷駕駛執照1年；他聲稱當時環境噪音大，沒有聽到救護車的鳴笛聲，加上反應比較慢，並非故意不避讓。不過，高雄高等行政法院法官審理之後，沒有採信阿強的說詞，裁定駁回。

▲▼救護車,救護車設備,攜帶型電擊器,急救包,意外,車禍,急救,119,醫院,搶救,cpr（圖／示意圖／本報資料照）

▲阿強被指控未避讓救護車。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

判決書中記載，阿強2025年4月騎車行經高雄市某路口，因有「聞救護車之警號，不立即避讓」的違規行為，被民眾錄影檢舉，事後挨罰3600元罰鍰，還要吊銷駕駛執照，1年內不得考領。

阿強提出行政訴訟，強調當時路況雜亂、環境噪音大，他第一時間沒有聽到救護車的鳴笛聲，況且當時車輛有亮起煞車燈，代表他已經發現救護車靠近，有意減速準備讓道，只是反應稍慢，絕非故意阻擋或妨害。

不過，高雄高等行政法院法官認為，經當庭檢視事發當日的採證影像，救護車行駛至路口之前，已經不斷發出鳴笛聲響，客觀上阿強應當能聽到，而且他所在的位置，也能清楚看見救護車即將抵達路口，他有足夠的時間、空間可以避讓，卻還是搶快先行進入入口，行為確實違規。

法官表示，阿強領有駕照，應當知道法規規定，本應注意該作為義務，卻疏未注意，主觀上具有過失，最終沒有採信他的說詞，並裁定駁回。全案仍可上訴。

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