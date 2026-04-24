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滑了半年脆　陸網友聊天脫口「影片」愣住！台人笑翻：掰灣了

▲▼火鍋,相親,渣男,男友,AA制,滑手機,冰淇淋,減肥,肥宅,約會,大餐,紀念日。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在很多台灣人都在用Threads（脆），就有中國網友表示，自己滑了半年的脆，竟發現台灣用語已經不知不覺融入生活，甚至在與朋友聊天時，下意識說出「影片」而不是「視頻」。貼文引發熱論，台人紛紛笑翻，「這算是被掰灣了嗎」、「原來你們也會有這種困擾。」

原PO在Threads發文表示，自己長期滑脆，最近才驚覺語言習慣已被影響，「剛才跟我朋友聊天，下意識說的是『影片』而不是『視頻』」，讓他忍不住感到驚訝。

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看到貼文後，就有中國網友也狂點頭，「我手機系統用的是台灣繁中，所以和朋友聊天都習慣說限動而不是快拍」、「我現在已經動不動就『幹』而不是『臥槽』了。『影片』我也中了。然後有一次居然脫口而出『網路上面這麼講』」、「我已經可以熟練使用三小了，甚至有時候這個詞會出現在我腦子裡」、「我也會，關注會說成追蹤啦！」

台灣網友則紛紛笑呼，「希望可以把台灣用語流行過去」、「超好笑，逆滲透了」、「請問你們講『靠北』時，會捲舌嗎？」「等你把：早上好變早安，你好變鳥，歡迎光臨變緩館領～，土豆是花生。恭喜被掰灣」、「下一個層次就是在再不分、因應不分，加油！」

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