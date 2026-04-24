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美國東南部陷火海！8起山林野火狂燒　91個郡進入「緊急狀態」

▲▼美國喬治亞州發生山林大火。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國喬治亞州發生山林大火。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

美國東南部近期遭遇嚴重乾旱侵襲，喬治亞州南部與佛羅里達州北部同時爆發至少8起大型山火，火勢迅速擴散、難以控制，已燒毀數十棟建築並迫使居民撤離。由於濕度偏低、氣候乾熱，當局坦言目前滅火率僅達10%至15%，喬治亞州已宣布91個郡進入緊急狀態，並首度祭出為期30天的全面戶外焚燒禁令，防堵災情擴大。

根據美媒《NBC News》，這波山火主要集中在喬治亞州南部與佛州北部交界地區。截至當地時間23日，至少8起野火仍在延燒。

▲▼美國喬治亞州發生山林大火。（圖／達志影像／美聯社）

其中，喬治亞州布蘭特利郡（Brantley County）一處主要火場已燒毀逾5000英畝（約20平方公里），控制率僅約15%；另一處規模更大的「派恩蘭路山火」（Pineland Road Fire）更已吞噬超過2萬9600英畝（約120平方公里），但控制率僅約10%，滅火進展相當有限。

山火肆虐已造成嚴重損失，數十棟住宅與建築被焚毀，多地發布強制撤離令。濃煙更擴散至周邊地區，導致喬治亞州薩凡納（Savannah）與南卡羅來納州哥倫比亞（Columbia）空氣品質惡化至「危險」等級，居民健康風險大幅上升。

專家指出，此次災情與「歷史級乾旱」密切相關。美國乾旱監測資料顯示，東南部約94%地區正處於「嚴重」至「異常」乾旱等級，其中佛州西北部狹長地帶（Panhandle）更達最高級別D4「異常乾旱」，地下水快速下降；喬治亞州南部則屬D3「極端乾旱」，火災風險處於高峰。

▲▼美國喬治亞州發生山林大火。（圖／達志影像／美聯社）

面對不斷升高的風險，喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）宣布全州159個郡中有91個進入緊急狀態，並強調山火發生次數已超越過去5年平均，且仍持續擴散。州政府同時動員國民兵投入救災與復原工作。喬治亞州林業委員會也祭出史上首次全面戶外焚燒禁令，禁止農業燃燒、垃圾與落葉焚燒等行為至少30天，以降低火源風險。

聯邦層級方面，美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）已核准火災管理援助補助，協助受災郡縣分擔消防成本。當地官員強調，目前已動員空中資源、重型設備與消防人員，「全力投入滅火與防護行動」，屬於「全員上陣」的應對狀態。

此外，氣候因素也被視為長期推手。研究顯示，隨著全球暖化導致氣溫上升，野火季節延長、發生頻率增加，破壞力也更強。專家指出，當植被、火源與高溫乾燥多風條件同時存在時，野火風險將顯著飆升，而當前東南部正同時具備這三大條件，使災情更加難以控制。

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