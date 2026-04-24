吸大學生祭優惠！北大特區桌遊店變非法賭場　強制斷水電阻營業

▲樹林北大特區一間桌遊店今年2月曾破獲經營非法賭場，日前繼續營業又遭斷水斷電。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）



記者陸運陞、黃資真／新北報導

新北市樹林區學勤路的一處桌遊店，以開設棋牌社為名，實際非法經營職業賭場為實，甚至因店面地處「北大特區」，特別祭出「四人同行、一人免費」優惠吸引大學生攜伴參加，三峽分局在今年2月逮捕主嫌及共犯27人到案說明，另因店家違反建築法規曾開罰6萬元，然因經複查後依舊未改善，公安小組遂當場執行斷水斷電，讓店家無法營業。

新北市政府警察局三峽分局，在今年2月2日前往樹林區學勤路一處桌遊店持搜索票執行搜索，當場查獲櫃台員工林姓女子(35歲)、工作人員及同案26人以臺灣麻將賭法對賭，並於現場扣得賭資9萬8900元、抽頭金5萬1427元，旋即將犯罪嫌疑人及同案共犯共27人逮捕，另通知負責人黃姓男子(48歲)到案說明。

經查，該桌遊店涉嫌以開設棋牌社為名實際經營非法職業賭場為實，甚至為了吸引年輕客源，甚至祭出每日上午10點至晚間8點半價，其餘時段四人同行、一人免費的大學生限定優惠，因此全案嫌疑人皆依法移送法辦。

三峽警分局為斬除治安污染源，運用第三方警政陳報市府公安小組列為加強公安稽查目標，稽查發現該場所有違反建築法規之公安缺失，由工務局依法裁罰6萬元並通知立即限期改善。

據了解，該場所經複查，逾期仍未改善公安缺失，且仍繼續違規營業，三峽警分局再次報請公安會議決議，經公安小組(警察局、消防局、經發局、工務局、台水、台電)於4月21日現地複查缺失仍未改善，當場執行斷水斷電。

三峽分局分局長許再周表示，掃除各類治安顧慮場所是必須的，提供民眾安心的居住環境，建立社會優良秩序是警方底線，絕對堅持不妥協，更是公權力的展現。