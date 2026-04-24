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43萬筆會員個資外洩！韓婚仲服務「Duo」遭駭　秘密戀愛史被看光

▲▼南韓知名婚姻仲介公司「Duo」重大資安事件，43萬筆會員個資外洩。（圖／翻攝自Duo官網）

▲南韓知名婚姻仲介公司「Duo」重大資安事件，43萬筆會員個資外洩。（圖／翻攝自Duo官網）

記者羅翊宬／編譯

南韓知名婚姻仲介公司「Duo」（듀오）爆發重大資安事件，約43萬名會員個資遭駭客外洩，內容涵蓋身分證字號、聯絡方式，甚至連身高、體重、血型、宗教、婚姻史、性向等高度敏感資料也全數流出。南韓政府調查發現，業者不僅資安防護鬆散，還涉及延遲通報與違規蒐集個資，已重罰並要求全面改善。

根據《韓聯社》報導，首爾警察廳網路犯罪調查隊已針對此案展開調查。事件起於2025年1月，一名負責處理個資的員工電腦遭駭客入侵，導致42萬7464名正式會員的個人資料外洩。警方表示，已掌握相關資料，並以違反《資訊通信網法》為主軸，追查外洩途徑與責任歸屬。

此次外洩資料範圍極廣，除了基本帳號、密碼、姓名、出生年月日、身分證字號、性別、電子郵件與手機號碼外，還包括住址、身高、體重、血型、宗教、興趣、婚姻經歷、兄弟姊妹關係、是否為長子或長女，以及學歷、科系、入學與畢業年份、學校所在地、任職公司與職稱等詳細個人背景。

由於婚姻仲介產業特性，這些資料多屬高度隱私，外洩風險引發外界高度關注。

南韓個人資訊保護委員會指出，Duo在資安管理上存在多項重大缺失，包括未設置「多次登入失敗即限制存取」機制，導致駭客可持續嘗試入侵；同時，對身分證字號與密碼採用「不安全的加密演算法」，違反基本資安規範。

此外，公司在會員註冊時，未具明確法律依據卻蒐集並儲存身分證字號，亦未刪除超過保存期限5年的近29萬筆會員資料，顯示內部個資管理機制嚴重失衡。

更引發爭議的是，政府調查發現，Duo在掌握個資外洩情況後，未在規定72個小時內通報主管機關，存在「無正當理由延遲通報」情形，且未即時通知受影響會員，恐錯失防範二次傷害的關鍵時機。主管機關直言，業者未盡保護義務，會員權益造成潛在風險。

對此，南韓個資保護委員會已對Duo處以11億9700萬韓元（近新台幣2544萬元）罰鍰及1320萬韓元（約新台幣28萬元）罰款，並下令立即通知所有受影響會員，同時須在官網公開處分結果。南韓政府也要求公司全面強化資安措施，僅蒐集「提供服務所必須的最少資訊」，並建立明確的資料刪除機制，以防類似事件再度發生。

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